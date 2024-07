Marcelo Orrego habló de su participación en el Consejo de Mayo que propone Javier Milei

El sanjuanino fue parte de los los 18 gobernadores, 2 ex presidentes, legisladores y representantes sectoriales que se congregaron en la Casa Histórica de Tucumán para firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio último. "Me parece que es muy importante hoy continuar porque en este caso 10 puntos, hay que ponerlos en valor, lo vamos a hacer, claramente, enviando a las personas que creamos conveniente", dijo el sanjuanino sobre la elección de un representante de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio.

"Vamos a estar en reunión dentro de poco tiempo con el Jefe de Gabinete y vamos a encontrar por supuesto más definiciones concretas sobre el tema y estaremos por supuesto concurriendo a la agenda", destacó el gobernador de San Juan.

El Consejo de Mayo fue oficializado el 16 de julio último mediante su publicación en el Boletín Oficial. Debería estar funcionando el 15 de agosto, según reza el decreto: «El “Consejo de Mayo” comenzará a funcionar dentro del plazo de 30 días a partir de la publicación del presente decreto», señala la disposición.

Esta nueva "institución" estará conformada por un presidente, que será el Jefe de Gabinete; un consejero propuesto por el Poder Ejecutivo; un consejero propuesto por las provincias firmantes del Pacto de Mayo y CABA; un consejero propuesto por los miembros de la Cámara de Senadores; un consejero propuesto por los miembros de la Cámara de Diputados; un consejero propuesto por las organizaciones sindicales; y un consejero propuesto por los representantes empresarios.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que más trabajó para lograr la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, fue elegido por el presidente Milei para ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de Mayo y para conducirlo.

Los primeros que podrían definir su "consejero" son los gobernadores. Se conocen dos candidatos: Orrego integra la alianza Juntos por el Cambio que ya propuso al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para esa representación. El peronismo dialoguista se inclinó por el catamarqueño Raúl Jalil quien, consultado sobre el tema, declaró: "Ha llegado la hora de ayudar". El resto de los espacios no tiene representantes para ocupar este sillón. La Libertad Avanza no tiene gobernadores electos, y los gobernadores del peronismo opositor no firmaron el Pacto de Mayo, condición sine qua non para integrar el Consejo.

Defensa al RIGI

Orrego volvió a la carga contra los detractores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que a las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años. Se aprobó dentro de la Ley Bases con el apoyo de las diputadas nacionales del orreguismo. Ahora se debate en la Legislatura de San Juan, donde el PJ tiene mayoría propia.

Ante la consulta de qué opina sobre los diputados que votan en contra del RIGI, Orrego dijo este viernes que "ustedes lo saben muy bien, no lo digo yo. Es un programa que realmente es muy importante para mejorar lo que es la ley de inversiones mineras. Lo que genera el RIGI es oportunidades de trabajo, y la oportunidad que van a tener muchos, no solamente las grandes inversiones sino las cadenas de valores de proveedores, cualquieras sean. Acá estamos hablando definitivamente de que va a mejorar la posibilidad para las microempresas. En definitiva va a ser un movimiento enorme la cadena de valor. Yo creo que, a ver, ir en contra del RIGI es ir en contra de los intereses de San Juan".

Con esto último, el gobernador le pegó en un tiro por elevación al senador Sergio Uñac, quien votó en contra del RIGI argumentando que se trata de “una ley hecha para los grandes capitales”. Si bien los diputados nacionales del PJ votaron a favor, los dos senadores del mismo espacio rechazaron el RIGI, por lo que se abrió un debate sobre cómo va a actuar el bloque de legisladores provinciales, en medio de un convulsionado escenario de puja política dentro del peronismo local.

Ahora, Orrego analizó que "es algo que también es importante destacar es que tiene muchos pedidos. Absolutamente todos los sectores de San Juan, Federación Económica, la Cámara de la Construcción, todos los agentes que tienen que ver con el turismo en San Juan, los gastronómicos, los hoteleros, la Unión Industrial de San Juan, la Cámara de Empresarios Mineros de la República Argentina, absolutamente todos están pidiendo reuniones porque definitivamente esto es muy importante para que San Juan realmente pueda tener posibilidad de despegar en una actividad que para nosotros es muy noble, que requiere el mundo, porque nosotros tenemos minerales críticos, por ejemplo el cobre, y donde definitivamente con estos postulados haría que San Juan tenga mucha posibilidad hacia adelante".