Consejo de Mayo: ¿quiénes son los gobernadores que podrían integrarlo?

Su integración sería con "un Consejero en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL; un Consejero a propuesta de las provincias firmantes del “Pacto de Mayo” y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; un Consejero a propuesta del H. Senado de la Nación Argentina; un Consejero a propuesta de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina; un Consejero a propuesta de las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado; un Consejero a propuesta de las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden. El Presidente del Consejo será el Titular de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS", continúa el decreto.

Las funciones del Consejo son "convocar y presidir las reuniones plenarias del Consejo, por lo menos una vez al mes, o en lapsos menores si ello resultare aconsejable, o a pedido del PRESIDENTE DE LA NACIÓN; proponer al Consejo un Plan de Trabajo para el tratamiento de los diversos temas o cuestiones que el PODER EJECUTIVO NACIONAL o el pleno del Consejo decidan tratar; y supervisar las tareas técnicas y administrativas que se presten en apoyo del Consejo".

Lo que generaba mayores dudas en el momento del lanzamiento era como se iban a elegir los representantes.

Los primeros que podrían definir su "consejero" son los gobernadores. Hay lanzados dos candidatos: la alianza Juntos por el Cambio propuso al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. El peronismo dialoguista se inclinó por el catamarqueño Raúl Jalil quien, consultado sobre el tema, declaró: "Ha llegado la hora de ayudar".

El resto de los espacios no tiene representantes para ocupar este sillón. La Libertad avanza no tiene gobernadores electos, y los gobernadores del peronismo opositor no firmaron el Pacto de Mayo, condición sine qua non para integrar el Consejo.

A estas alturas los representantes del órgano ya deberían estar bastante definidos. Pero la puesta en marcha se viene demorando por internas en el oficialismo, especialmente entre el mileísmo y la vicepresidenta victoria Villarruel; y las peleas del oficialismo con algunos sectores sindicales y empresarios.