Marcelo Orrego acompañará a Javier Milei al dar su discurso, ¿qué otros sanjuaninos van?

El presidente Javier Milei llegará este viernes al Congreso de la Nación para dar el tradicional discurso con el cual quedará formalmente inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo nacional. La ceremonia se dará desde las 21 horas , por primera vez en la historia y no a las 12 del mediodía, como de costumbre. Hay expectativa por lo que diga el primer mandatario, sobre todo en el marco de los fuertes roces con las provincias. En este particular contexto, uno de los invitados es el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien irá al acto, según confirmaron fuentes gubernamentales locales.

Por otro lado, no hay prevista una movilización de sanjuaninos y sanjuaninas de la militancia para apoyar a su líder, sino que solo se espera que estén presentes los dos libertarios locales del Congreso, el diputado nacional Juan José Peluc y el senador Bruno Olivera.

"De San Juan solamente van a ir dirigentes por cuenta propia, no habrá movilización porque no es una línea, l presidente no le gusta, inclusive no ha hecho ningún tipo de movilización para ningún tipo de acto en apoyo a él. La gente que se moviliza a apoyarlo es en forma espontánea y natural, y lo mismo va a pasar aquí en San Juan. Aquel dirigente que quiera ir, dirigente departamental de la Libertad de Avanza, que quiera ir, va por su cuenta. Hay algunos que van a ir, otros que no, y bueno, tanto Peluc como Olivera, sí van a estar allá", dijo a Tiempo de San Juan un vocero de los libertarios.

Agregó que "el acceso al Congreso va a ser muy restringido, creo que van a ser tres personas, ni siquiera los asesores van a poder ingresar, así que va a estar muy reducido, pero movilización de gente, de colectivos, de militantes, no, porque nunca lo hicimos. Obviamente estaremos atentos a lo que pase, siguiéndolo por los medios, por las redes".

Consultado el diputado provincial de LLA, Fernando Patinella, expresó que "por supuesto van a estar el diputado nacional y el senador, pero no creo que asista la militancia, yo no voy".

Por su parte, el libertario Carlos Montivero, sobre la presencia de la militancia local, informó que "yo soy el presidente del partido Ideas de la Libertad, que conformó el Frente La Libertad Avanza acá en San Juan. El dato que te puedo dar es que nosotros, Ideas de la Libertad, o sea, mi partido, no viajamos, ninguno. Y yo que sepa, de ninguno de los otros partidos me han dicho que iban a viajar. O sea, los otros partidos son ADN, Partido Demócrata y Partido Libertario, que son las otras fuerzas con las que conformamos La Libertad Avanza acá en San Juan".