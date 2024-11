Marcelo Lima pidió la desestimación de la denuncia de Sergio Vallejos y aseguró que no ejerce como escribano

Novedades sobre la denuncia del empresario Sergio Vallejos a miembros de la Corte de Justicia de San Juan . En la mañana de este lunes, el presidente de la Corte, Marcelo Lima , presentó una respuesta espontánea ante la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados local . El exgobernador solicitó la desestimación de la acusación y pedido de juicio político del dirigente político de tinte liberal. "Es absolutamente infundada y mal intencionada", expresó. Además, aseguró que no ejerce como escribano .

Con el objetivo de aportar elementos de utilidad a la tarea investigativa, Lima se presentó en la Legislatura. Por el pedido de juicio político de Vallejos, el presidente de la Corte indicó que "es inexistente" el motivo de denuncia al que lo acusan: "Acompañando elementos de prueba que acreditan que no ejerzo actividad alguna como escribano o, de modo que no es posible afirmar, como de manera irresponsable e infundada señala el denunciante, que estoy infringiendo el art. 205 de la Constitución de la Provincia de San Juan".

"Por las razones que invoco y la prueba que adjunto, la que juzgo completa en orden a los hechos propuestos por el denunciante, pido expresamente a esta Sala Investigadora, la desestimación in límine de la denuncia formulada por el Sr. Sergio Vallejos Mini", expresó la respuesta de Lima.

PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA DR. LIMA.pdf

El denunciado no tardó en emitir una declaración contundente en la que calificó la acción como "mendaz, absolutamente infundada y malintencionada". Según sus palabras, la denuncia carece de fundamentos reales y parece tener como único objetivo dañar su imagen personal y política. “Solamente encuentra justificación en el propósito del compareciente de provocar el descrédito personal de este presentante”, aseveró.

La denuncia de Sergio Vallejos a Lima

Fue dirigida el pasado 20 de noviembre al presidente de la Sala Acusadora de Juicio Político de la Cámara de Diputados de San Juan. “Vengo ante esa Honorable Cámara de Diputados a denunciar e instar, de conformidad a la autorización contenida en el artículo 219 de la Constitución de la Provincia, Juicio Político contra el miembro de la Corte de Justicia de la Provincia, Dr. Marcelo Jorge Lima, por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”, expresa el documento.

Vallejos se presentó en la Legislatura para ampliar la denuncia. Para el empresario, Lima “ha violentado la obligación legal, ética y de transparencia pública a cargo del funcionario público, incurriendo en la prohibición e incompatibilidad apuntada”. La publicación manifiesta que el Ministro de la Corte “merece ser sancionado con la destitución del cargo que ostenta, por la inobservancia de la obligación de cumplir con la ley”.

El empresario de JxC con tinte liberal presentó el 1 de octubre una denuncia en la Legislatura local para disparar un juicio político contra los ministros de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Fue por dos hechos: cómo se manejaron con el caso de la expropiación de la ex bodega La Superiora y en el desdoblamiento de las elecciones 2023. Ambas vinculadas, según el empresario textil, a decisiones que tienen que ver con una conexión entre los cortistas y el PJ.

Luego, el 28 de octubre, Vallejos presentó una ampliación de denuncia solo contra Lima, porque, según explicó el denunciante "es escribano y no cedió o no renunció a la titularidad de su registro notarial cuando asumió como cortista. Esto se incurre en un grave acto de incompatibilidad porque la ley es muy clara, él no puede ejercer, él es abogado mientras es cortista. Entonces ha retenido el título ilegalmente del colegio notarial".

En la Legislatura primero le rechazaron la ampliación de la denuncia porque el proceso ya estaba en marcha con la denuncia original y luego se conoció que se rechazó el pedido de juicio político.

Luego de estos dos reveses, Vallejos volvió al ruedo con el asunto de Lima y su escribanía, y pidió nuevamente un juicio político contra él solo. Esta segunda solicitud reinició el proceso en la Cámara de Diputados. Actualmente está en la instancia de que se le pidió al denunciante que ratifique la denuncia.

Vallejos es el mismo que fue en 2023 a la Corte Suprema y por su denuncia contra Sergio Uñac el ex gobernador quedó excluido de la candidatura para jugar por un nuevo mandato en la Gobernación de San Juan.