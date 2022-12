Malestar de concejales opositores a Fabián Martín por el nuevo régimen de compra "sin licitaciones"

Los integrantes del bloque uñaquista no alzaron consintieron la iniciativa, que de todas formas prosperó. El concejal Lucio Gutiérrez dijo a Tiempo de San Juan que el documento aprobado presenta "todavía más eximiciones" que la legislación anterior. Es decir, "no hay licitaciones, nada va a pasar por el Concejo".

El dirigente peronista, que milita en el espacio Abrazar Rivadavia, de Marcelo Delgado, señaló: "No nos enteramos qué se compra ni por qué monto". Es más, según comentó, tras la polémica fiesta a los docentes, el informe que presentó Martín "resultó insuficiente". "No nos dejaron ver los expedientes", afirmó.

Asimismo, Gutiérrez comentó que "no ponemos palos en la rueda. Aprobamos el Presupuesto pese a que creemos que hay que hacer más obras". Por el contrario, "estamos para apoyar en lo que le haga bien al vecino y esto no es así. Rivadavia no es un municipio transparente".