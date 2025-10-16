Macri le pidió a Milei un diálogo "con humildad y honestidad"

En las últimas horas, el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, le pidió al Gobierno de Javier Milei que convoque al diálogo tras las elecciones legislativas. “Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad . Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar", aseguró en sus redes sociales.

En la misma línea, Macri remarcó: “Es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión.Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos. Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1978898929165988051&partner=&hide_thread=false AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR



Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.



Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025

En un mensaje titulado “Ahora hay que arrancar y crecer sin parar”, el exmandatario hizo un raconto del trabajo del Presidente hasta la fecha. “Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años”, apuntó. Y agregó: “Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”.

Acto seguido, Macri sumó una exigencia al Gobierno: “Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

Por último, el exmandatario afirmó: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”. Y sentenció: “El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”.

Rápido de reflejos, el asesor presidencial Santiago Caputo le respondió: “Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera”.