Luis Lucero de UDAP: "Quienes me remueven a mí son los afiliados"

"No somos perfectos, puedo decir lo que hemos hecho bien, no estamos en condiciones de satisfacer las expectativas de todos. Los trabajadores tienen derecho de hacer, no compartimos la metodología, dentro de las organizaciones hay métodos. Ellos pueden constituir su sindicato", lanzó. "No comparto que pidan mi renuncia cunado no están legalmente dentro de nuestra institución", añadió.

gremios.jfif La protesta de docentes autoconvocados también integra quejas para el gremio docente.

Sobre si tienen internas dentro de UDAP, expresó que "en esta organización que cumplirá el 15 de junio 59 años ha habido hasta 10 agrupaciones diferentes, Quiero dejar como disparador cuántas son las organizaciones donde se presentaron más de una lista como UDAP para elecciones. Si las listas no cuajan lo define un organismo dentro de un proceso electoral que nos brinda la democracia. Nosotros tenemos delegados que hasta nuestros balances bajan a la comunidad. De manera que UDAP es una organización abierta y respeta los criterios que se pueden plantear".

Se mostró reacio a aceptar que este grupo de autoconvocados discuta salarios en paritarias junto a Gobierno: "somos instituciones regularizadas y defendemos nuestras herramientas", analizó.

"El miércoles hasta la noche estuvimos reunidos con no afiliados y estuvimos charlando para resolver el problema, son compañeros celadores de albergue y de jornada completa que no ganan lo que tienen que ganar", aseguró. "Siempre estoy en contacto con CTERA y con los compañeros a nivel provincial, debemos evaluar cada momento, no nos vamos a salir de la banquina ni aventurarnos a pensar qué va a pasar mañana. Esta es una situación de reclamo justo pero no compartimos la metodología, se puede dar en cualquier provincia en razón de una situación económica que no la va a resolver Luis Lucero. Con los compañeros de UDA y AMET estamos discutiendo estas cuestiones pero la problemática del país debe consultarse al presidente de la Nación o al ministro Guzmán", afirmó.

Respecto de la reunión de paritarias que esperan de Gobierno, para revisar el adelantamiento de los tramos de actualización salarial, es decir que el porcentaje a cobrar en julio se cobre en junio, expresó que "no tenemos fecha pero es inminente la convocatoria".