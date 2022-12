Los tres bloquismos disidentes, a la espera de la definición de Enrique Conti

Tal parece que las tres ramas bloquistas: Disidente (Enrique Conti), Auténtico (Juan Domingo Bravo) y Renovación (Pedro Medina) , están de acuerdo en llevar un candidato a gobernador de la provincia. Las voces confluyeron en que el líder del primer espacio, el ex intendente de la Capital y actual vocal del Tribunal de Cuentas, sea la representación del trío.

Los correligionarios que no forman parte de la estructura orgánica del Partido Bloquista, que conduce el subsecretario de Unidad de Gobernación, Luis Rueda, están a la espera de la definición de Conti. El hombre tiene que analizar si jugará en los comicios del 2023 con premura porque antes deberá renunciar a su cargo o jubilarse.

Uno de los referentes de la disidencia, Franco Marchese, contó que "las autoridades del frente ven con buenos ojos" que Conti sea candidato al Sillón de Sarmiento. Según analizó, "arrastraría más votos bloquistas" que los del partido oficial. No obstante, reconoció que "no es sencillo armar en 10 departamentos" y que, incluso a Luis Rueda "se le complica muchísimo", pese a tener la estructura de los comités".

Semanas atrás, fuentes de la mesa directiva de Juntos por el Cambio dijeron a este medio que la posibilidad de Conti estaba sobre la mesa. De ser necesario, partidos como Propuesta Republicana (Pro) y Producción y Trabajo (PyT) podrían "prestar" nombres para completar la lista del economista. Fue una versión que creció con el paso de los días y luego se amesetó hasta ahora, que los mismos correligionarios admitieron que esperan la definición de Conti. "La decisión está en manos de Enrique", señaló Marchese.

Otra alternativa es sumar a Conti como aspirante a la intendencia de Capital, departamento que ya gobernó. Él mismo se expresó al respecto a principio de mes, en declaraciones radiales: “Yo a Capital la conozco”. En ese caso, enfrentaría a Rodolfo Colombo (Actuar), Gerardo Cáceres (Pro), Martín Sassul (Ucr) y un candidato de PyT, aún no definido. En tanto, de estar entre los candidateables a mandatario provincial, se mediría contra Marcelo Orrego (PyT) y una figura del Pro, que resta conocer.

Por otra parte, Marchese aprovechó para recordar los motivos del quiebre bloquista. Tanto él, como Bravo y César Aguilar fueron expulsados del partido. "No podíamos aceptar estar unidos a lo que decidiera el peronismo", dijo. Acto seguido, graficó: "No comulgamos con eso, si siempre fue un River-Boca". Además, "que te quiten el papelito -afiliación- no te quita lo bloquista".