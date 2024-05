"Los pituquitos de Recoleta": las declaraciones más picantes de Martín Llaryora a Tiempo

Este martes, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estuvo en el lanzamiento de la Mesa del Cobre en la Expo San Juan Minera 2024, la feria minera más importante del país. En ese contexto, llegó a la Redacción de Tiempo y tuvo un mano a mano con Off the record, el streaming de Política del diario. El cordobés respaldó la minería y apoyó el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Tocó todos los temas, desde la relación con el Gobierno nacional de Javier Milei hasta como se lleva con Marcelo Orrego. Hubo foto con Emilio Baistrocchi, el fundador de Hacemos Por San Juan, la terminal local de Hacemos Por Nuestro País. Incluso recordó sus viajes a San Juan durante su militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). "Vine a muchos congresos con la JUP, ahora pasé y me acordé. No es el mismo San Juan que yo vi. No, para nada. ¿Y cuál fue el esfuerzo sanjuanino? El esfuerzo de su pueblo y también la aparición de la minería", comentó.

¿Has hablado con Orrego? ¿Mantenés contacto con el Gobernador?

Lo vi en la primera reunión que tuvimos de gobernadores, después él fue al Día de la Minería, que para mí fue muy importante, se hizo en Córdoba con la Cámara Minera. Ahí lo conocimos, me invitó a este evento, le dije "olvídate que voy a estar", yo fui el Ministro de Industria que desarrolló el clúster petrolero. Le dije: "Mirá, voy a estar acompañando y cuenten conmigo para defender esta industria, pero estoy convencido que es la salida de la Argentina".

Quería consultarle respecto a todo este debate que se está dando puertas adentro en el Senado, al menos desde la fuera, ¿se nota una diferencia a la hora de abordar este tema que en los abordajes anteriores de la Ley Bases de los intentos en enero por parte del Gobierno nacional?

La primera ley que presentó el gobierno tenía un montón de temas que eran imposibles de votarlos, o sea, para mí por lo menos acompañarlos. Yo creo que hoy si esa ley hubiera salido y muchas empresas ya cerradas en una etapa de recesión con un incremento de impuesto país y a la vez le sumas un 15% al valor agregado de la exportación, bueno, directamente nos dejaste afuera de la mayoría de los mercados. Entonces, entre una de las cosas, esta Ley de Bases que se trata hoy no tiene nada que ver con la ley de base que se presentó en diciembre. Salieron un montón de artículos que se inmiscuían en competencias provinciales.

¿Hubo un Milei más político? ¿Consideras que ha habido una evolución en ese sentido?

Yo lo que creo que hubo una comprensión que muchos temas para que saliera la ley. A mí me pasó en diciembre mandar un proyecto a la Legislatura cordobesa y ni siquiera tener quórum. Directamente. Entonces, naturalmente el proyecto volvió, el objetivo del proyecto se mantuvo pero cambió un montón de cosas y en la segunda sesión salió. Es parte de la democracia, ¿no? No hay que dramatizarlo.

Pero en el medio te escracharon, te tildaron de traidor

A mí me votaron los cordobeses para defender el interés de los cordobeses. Así que yo creo que no tengo que traicionar al pueblo de Córdoba y no lo he hecho. Y después, si en ese momento recibimos ataques de partidarios por no acompañar, bueno, yo me podría sentar con cada uno y decir, mirá, no acompañé por esto, por esto. ¿Qué opinas? Porque a veces se tratan en general y nadie se demora a leer en particular cada punto o cada punto de acuerdo.

¿Coinciden con el espíritu de la Ley Bases?

Córdoba, como partido cordobés que somos, nosotros tenemos una mirada diferencial en muchas cosas y también lo hemos tenido antes. Lo hemos tenido con Cambiemos y lo hemos tenido con el kichnerismo. Ahora, eso nunca impidió acompañar los presupuestos porque también creemos que la institucionalidad es darte las herramientas para que vos puedas cumplir con tu plan de gobierno.

Es importante que salga con las reformas que tienen que salir, al igual que el Pacto de Mayo. Son 10 acuerdos del Pacto de Mayo, 10 puntos. Hoy hablaba Marcelo de ese tema, en un punto justamente del Pacto, el 6, está la minería. Cuando vos lo lees, no podés no acompañarlo.

33.JPG

¿Cómo es la situación de Córdoba?

Tenemos superávit, nosotros potenciamos la actividad privada y lo trabajamos, lo privado y lo público. Para nosotros nuestro objetivo es generar trabajo, gobernar para nosotros es generar trabajo. Por eso Córdoba, si uno lo ve, es la provincia con menor empleados públicos per cápita de la Argentina, porque para nosotros es todo el día con el sector privado buscando la generación de empleo.

Nosotros estamos convencidos de que una persona no se siente contenta cuando hace una cola para llevar a su hijo a un comedor popular, que todos quieren tener un buen trabajo para que su hijo coma en su mesa y darle la mejor educación. Entonces para eso tenemos que estar con el sector privado, pero no es que cuando hacemos las legislaciones consultamos el sector si sirve o no sirve. Nosotros tenemos agencias o ministerios conducidos por gente del sector privado y para nosotros es natural, al igual que el respeto institucional.

Si el presidente eligió Córdoba, institucionalmente nosotros vamos a garantizar que el presidente tenga el acto de mayo que se merece, porque es institucional. En Córdoba podemos pensar distinto, pero eso no significa que nosotros no demos las mismas condiciones y garanticemos la posibilidad de expresión.

Lo que propone el peronismo kirchnerista, ¿es agenda vieja?

Bueno, nosotros tenemos otra mirada, vuelvo a decir lo mismo, que no comparte los dos extremos. Hay un extremo como que piensa que todo tiene que ser público, y hay otro extremo como que todo tiene que ser privado. Son dos extremos que el mundo ya no discute. Hay una frase que explica perfectamente esto, de un canciller alemán, que antes creo que fue alcalde alemán, y que dice, "tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario".

Le doy la razón a los que dicen que el mercado no falla. Pero no falla porque no va a donde no hay mercado, sólo busca aciertos. Vamos a dar un ejemplo claro. Nosotros ahora tenemos 427 localidades y comunas. Una localidad tiene 1500 habitantes. ¿Qué empresa multinacional va a ir a llevar internet? Ninguna. ¿Quién va a llevar una obra estratégica de agua, de gas o de cloaca o una ruta? Ninguna. ¿Vos vas a esperar que ahí vaya un privado a invertir en una ruta de 20 kilómetros o en un internet para 1500 personas? No, el mercado no falla. No va. Y si va, falló. Entonces ahí tiene que estar el Estado. Porque nosotros no queremos que la gente vaya donde están las obras, sino que las obras vayan donde está la gente.

Nos acordamos de la frase acerca de los pituquitos de Recoleta

Me habían cansado, sinceramente, que muchos dirigentes de la Capital Federal vinieron a explicarnos nosotros todos los días cómo gobernar, cómo hacer las cosas. Cuando la verdad, es poco lo que tienen para explicar. ¿Por qué es poco? Porque cuando vos gobernás en interior, gobernás en escasez. Cuando vos gobernás la Capital Federal, gobernás en abundancia.

De hecho, hay un montón de servicios que lo presta la nación por vos y estás totalmente subsidiado en la mayoría. Entonces me había cansado la cantidad de funcionarios. La visión esa me cansó de la soberbia y de no entender el interior y por supuesto que ahí tomaron esa frase, que está buena porque después leyeron todo lo que opinaba también del federalismo. Yo fui diputado nacional, me cansé de escuchar esa frase porque a ellos no se les puede decir nada, pero a nosotros nos maltratan continuamente.