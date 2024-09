Los libertarios sanjuaninos que escucharon la arenga de Javier Milei en el Foro Madrid

Sin título.jpg

"Por eso no nos podemos dar el lujo de la dispersión y de las peleas intestinas, sólo estando juntos podemos ser fuertes, solo siendo leales - de militante a militante - y ayudándonos entre nosotros, podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente. Trabajamos al servicio de una causa noble, verdadera y común, que es tanto más grande que cada uno de nosotros. Una causa por la que vale la pena dejar la vida. Sólo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa nos exige", agregó Milei.

"No hay lugar para ambiciones personales, sólo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros, los millones que tuvieron la valentía de volver a confiar en que tener una vida mejor es posible. No les podemos fallar, cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza", ratificó el jefe de Estado.

"Quienes sí lo comprendemos - le decimos a los argentinos - que no teman, porque nuestra fe es tan grande como el desafío que tenemos por delante, y porque estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a perderlo todo con tal de dar vuelta esta página siniestra de la historia; con tal de cerrar, - una vez y para siempre - la tragedia que fue esta última era de humillación argentina. Para así poder inaugurar un nuevo ciclo de oro, que restaure a la nación argentina como el faro del mundo libre, que supo ser", dijo.

El Presidente, ante la mirada atenta de los sanjuaninos, sentenció: "Aunque el partido del Estado haga lo imposible por evitarlo, aunque haga lo imposible para aferrarse a este modelo que solo trajo miseria, la Argentina será libre, los argentinos seremos libres, y la libertad nos hará prósperos. Porque no importa la cantidad de soldados, nunca importó. Ya lo hemos demostrado una y otra vez, y lo demostraremos las veces que haga falta. Lo único que importa son las fuerzas que vienen del cielo".