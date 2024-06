Los factores para la unidad del peronismo: el consenso Gioja-Uñac; el juego de Gramajo; y un actor que va y otro que llega

Las elecciones quedaría el 11 de agosto, a lo sumo podrían desplazarse unos días, pero nada más. Es un pedido de los intendentes. Este diario tocó en varias ocasiones el tema de las internas departamentales. Puso de ejemplos paradigmáticos a Jáchal y Valle Fértil. Son dos distritos donde el presidente de la Junta no es el intendente. Eso, no sólo rompe la tradición justicialista, sino que genera un aparato que trabaja en paralelo a la Municipalidad y puede ocasionar dificultades. Sin ir más lejos, el jefe comunal Matías Espejo es crítico del diputado Miguel Vega y de las condiciones en que recibieron el municipio. Hubo investigaciones judiciales entre medio. Las relaciones están al borde del quiebre.

El giojismo es consciente de las peleas internas. Estratégicamente, creyeron conveniente aletargar el proceso electoral y que las diferencias entre dirigentes hagan mella en Uñac, que no podrá controlar a cada uno de sus dirigentes en un contexto de malestar creciente. Además, pensaron que las elecciones locales atadas a las nacionales podían ayudar a la figura del Flaco, que tiene línea directa con los principales actores del Partido Justicialista nacional. Principalmente con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por el contrario, desde el uñaquismo pensaron en acelerar los tiempos y recortar los plazos, de manera tal que se diriman las internas departamentales y, justamente, no quedar pegados a tal o cual bando nacional.

Son posturas opuestas que buscan conciliación. Al parecer, hubo señales de acuerdos. De ambas facciones, socios mayoritarios del peronismo sanjuanino, estimaron que habrá consenso. Gioja dejó relucir un espíritu dialoguista en Off the record, el streaming de Política de Tiempo. Reconoció que habla con Uñac y que "la gente no quiere más discusiones". "Vamos a hablar, ese es el compromiso. Si se da, bueno, bien, sino también", manifestó. Públicamente, el tres veces gobernador es tan crítico como siempre de la gestión uñaquista y de la performance electoral del peronismo en el 2023. "Sigo sosteniendo todas las cosas que dije. No ganó Juntos por el Cambio, perdimos nosotros", expresó.

No obstante, puertas adentro, el círculo íntimo de Gioja trabaja en establecer criterios de unidad. Hubo quejas: nunca se puso en marcha la comisión de acción política que recorrería la provincia para escuchar a los dirigentes de las Juntas y unidades básicas. Hubo acuerdos: "Tenemos que estar todos, sí o sí" y que "la conducción esté repartida". En ese sentido, parece que no hubo cambios en los nombres del futuro presidente y de la futura vicepresidenta. Los nombres que sonaron desde un inicio y que se sostienen son el jefe de bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Quiroga Moyano, y la diputada provincial Graciela Seva. Gioja destacó el perfil del exintendente de 25 de Mayo: "Es un compañero que tiene sus méritos. Lo descubrimos nosotros en el 2003. Lo conozco bien, es una buena persona".

Hay un punto que genera complicaciones. El juego del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. El líder del San Juan Te Quiero es un líbero que recorre la provincia y toma contacto con afiliados justicialistas. Todavía no ingresó en el marco de acuerdos por la unidad. Continúa en charlas con Gioja sin intermediarios. Tiene mayor afinidad por el exgobernador, a quien definió como el mejor de la historia reciente de San Juan. Pero no está de acuerdo con una conducción "sin vocación de poder". Desde el entorno del chimbero valoraron de manera negativa una eventual presidencia de Quiroga Moyano. "Quieren a alguien que maneje, no que conduzca", dijeron.

El juego de Gramajo inquieta a Gioja y Uñac. Sobre todo porque el exintendente advirtió en varias ocasiones, a través de sus voceros, "si hay que presentar lista, presentaremos". El uñaquismo es el sector más refractario al chimbero: "La unidad está muy avanzada con el giojismo. Lo van a dejar solo a Gramajo, tarde o temprano, por dar tantas vueltas". Para los operadores del senador nacional, el futuro del líder del San Juan Te Quiero "es más amplio si se integra" y puntualizaron: "Aislarse es el peor de los caminos". En tanto, el chimbero seguirá viajando a los departamentos. Una vez que tenga el cronograma electoral, pensará en si sumarse a una lista de consenso o no. Tiene una carta: actualmente, la vicepresidenta primera del partido es la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez. Puede pedir conservar ese espacio. Negociar con eso.

Finalmente, hay dos actores marginales que van y vienen. El exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, armó el sello Hacemos por San Juan, terminal local de Hacemos por Nuestro País, del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Tiene una sola banca en el Consejo Provincial Justicialista, la propia. El uñaquismo lo da por descartado. El giojismo se desentendió: "Es una interna que no nos corresponde. Baistrocchi hace las críticas que nosotros hacemos desde hace ocho años". Por otro lado está La Cámpora. La organización de Máximo Kirchner ya ingresó en la Juventud Peronista de San Juan. Puso a una mujer en el triunvirato. Ahora quieren avanzar con un lugar en el Consejo. Pero no hay entendimiento en eso. Los armadores de ambos sectores dijeron que, de otorgarle un puesto, será "de mitad de tabla para abajo" y que probablemente lo ocupe la senadora nacional Celeste Giménez.