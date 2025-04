Los contactos del papa Francisco con dos ministros de la Corte de Justicia de San Juan

La actual presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, visitó a Francisco en el 2019. Participó de una audiencia pública en la Plaza de San Pedro como parte de las autoridades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Jufejus).

"Lindo trabajo tienen ustedes. No es nada fácil tener esa responsabilidad delante de la sociedad, de las personas. Donde hay un buen juez, la sociedad anda bien", dijo Francisco en esa ocasión ante la cortista sanjuanina.

Embed - Audiencia de la Ju.Fe.Jus con el Papa Francisco

El difunto Papa también había tomado contacto con el ministro Juan José Victoria. Sucedió antes de que el sanjuanino se convirtiese en parte de la Corte. Bergoglio lo llamó por teléfono al enterarse de la enfermedad del funcionario judicial.

Según contó Victoria, todo fue gracias a la intervención de un compañero del Liceo General Espejo, la escuela militar ubicada en Mendoza.

"Tenemos un grupo y nos juntamos una vez por mes a comer y nos hablamos de cosas de nuestras vidas. Estuvimos en el cumpleaños del Liceo y un compañero de Mendoza es el diputado nacional Omar Demarchi y alguien le habrá dicho que yo tenía una enfermedad grave y él le escribió al Papa una carta", comenzó relatando Victoria.

Fue así que un sábado mientras "pasaba el lampazo en la vereda", relató el cortista, le llamó el Papa. "El teléfono estaba adentro y sale mi hijo corriendo y me dice que sonaba. 'Hola buen día Juan, soy Bergoglio', así fue", recordó Victoria.

Al principio, descreído de la situación, el ministro creyó que era algún compañero suyo del secundario haciéndole una broma. "¿Ah sí? sos Bergoglio", le respondió con desconfianza. "Sí Juan, soy Bergoglio", le respondieron del otro lado.

"Tiré el lampazo, se me aflojó todo", reconoció el ministro. La charla fue reconfortante para el funcionario que se recuperaba del cáncer y después quiso que la empresa de teléfono le brindara algún registro de esa conversación con el Papa pero no tuvo suerte. "Me hubiese gustado mucho tener un registro de lo que conversamos con él", reconoció.