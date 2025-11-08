Los comercios de Capital ya pueden acceder a las "habilitaciones espontáneas": qué significa y para qué sirve

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio un paso clave hacia la simplificación administrativa: ya está habilitado el sistema de “habilitaciones espontáneas”, un nuevo mecanismo que permitirá a los comerciantes iniciar su actividad de manera más ágil y completamente online.

Paritarias El Gobierno presentó su primera oferta salarial a los docentes, pero los gremios la rechazaron

Desde el Municipio informaron que están en la etapa final de traslado del sistema informático, y que la ordenanza que respalda esta medida ya fue firmada. Con este esquema, cuando un emprendedor o comerciante quiera abrir un local, podrá dar de alta la habilitación vía web por un plazo inicial de 15 días, lo que le permite comenzar a trabajar sin esperar la visita previa del inspector.

A partir de ese primer paso, el municipio envía un inspector al local para verificar el metraje y las condiciones del espacio. Tras esa inspección, el comerciante contará con otros 15 días para completar la documentación requerida.

Las autoridades remarcaron que esta modalidad agiliza la parte municipal del trámite, aunque aún hay instancias que dependen de organismos provinciales, como Bomberos y la habilitación edilicia. De todos modos, la carga administrativa vinculada al aspecto comercial podrá resolverse por completo de forma digital.

Este nuevo sistema es considerado el puntapié inicial para un proyecto más amplio: la creación de una “ventanilla única de comercio”, donde los capitalinos ya no deberán trasladar documentación entre oficinas. En su lugar, será el propio municipio el que moverá internamente cada expediente, reduciendo tiempos y evitando trámites engorrosos.