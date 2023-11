Los candidatos que pujan por un lugar en el Jury corren el foco de la política

Por el lado del oficialismo, Fabiana Nicosia, acompañada por José Aníbal Samper, pretende continuar el legado de su espacio, Unidos por el Foro. Sin embargo, señala que su postura siempre ha sido apolítica y que la participación de los abogados que integren el Jury deben ser "independientes y objetivos".

"Más allá de la coyuntura política, tenemos que velar por nuestra profesión y por el ejercicio de la misma, que seguro será en beneficio de todos los justiciables, porque toda persona que reclama justicia necesita un abogado y para lograrlo todo tiene que estar coordinado. Es por eso que tenemos que votar a abogados que sepan gestionar la institución y se ha demostrado que en este último tiempo lo han sabido hacer", sostuvo Nicosia.

La letrada que del 2014 al 2018 formó parte del Consejo de la Magistratura aseguró: "Gracias a la gestión de Marcelo Álvarez se logró la ley de honorarios que era muy reclamada por los abogados. Entiendo que Unidos por el Foro hizo una gestión excelente, desde la pandemia hasta acá. Fue una etapa dura para los profesionales y se gestionó bien la relación con el Poder Judicial y se hicieron un montón de cosas".

Por su parte y desde la oposición, Pablo Vila, que se postula junto a Daniela Sánchez, reconoce el encasillamiento que existe entre los abogados del Partido Justicialiasta y los abogados de Cambiemos. Incluso asegura que las elecciones son la oportunidad ideal para los abogados que persiguen fines políticos. No obstante, señala que ello representa un daño para la institución.

"Yo no pertenezco ni he pertenecido nunca a un partido político, siempre fui un abogado independiente; tampoco he sido funcionario. He compartido con mi padre un montón de elecciones, aunque siempre bregamos por la profesión y por que tengamos mejores condiciones", destacó Vila.

Quien fuera miembro del Tribunal de Disciplina dejó clara su postura de anti política y agregó: "Pertenecer a un partido político desdibuja un poco el motivo por el cual estamos pretendiendo formar parte del Jury, que es un cargo honorífico. Estoy en una facción plural donde confluyen diversos partidos, pero no respondemos a ninguno en particular. De hecho, me parece poco moral que alguien que sea funcionario político quiera postularse en las elecciones. No hay ninguna reglamentación que lo impida, pero para mí debería ser un abogado independiente el que ocupe el cargo para juzgar sin ninguna presión".