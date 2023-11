Los bloques y sus liderazgos van tomando forma en la Legislatura de la era Orrego

No es raro que los partidos que entran en un mismo frente busquen tener su propio bloque, eso les permite contar con una estructura de cargos rentados y maniobrar con cierta autonomía en el recinto. Los bloques cuentan con presidente y vice que son legisladores, pero conllevan designación de personal en cargos de secretarios y asesores. Esa decisión se debe proponer al presidente de Cámara que será el vicegobernador electo Fabián Martín. Por usos y costumbres se les da el bloque a los que piden, sobre todo a los que tienen partido propio.

A poco de asumir, uno de los dos que dijo abiertamente que será presidente de bloque es el justicialista Juan Carlos Quiroga Moyano, cacique de 25 de Mayo de larga data y cercano a Uñac. Los otros bloques se mantienen, al menos es lo que declaran, en negociaciones y deliberaciones de última hora.

De hecho, en el bloque de los orreguistas dan cuenta de que no se conoce quién liderará pero por lo bajo se dice que será el santaluceño Carlos Gustavo Jaime Quiroga, quien fue reelecto como proporcional. De los demás cargos no se conoció nada. Lo más probable que se organicen como ahora, que juegan juntos pero cada espacio tiene su bloque propio, como son Actuar, UCR, Producción y Trabajo, y Juntos por el Cambio o PRO.

Con el frente peronista entraron los giojistas, que según dijeron ahora no saben si jugarán en el mismo bloque que los uñaquistas. El massista Franco Aranda se mostró al lado de los de Gioja pero anticipó que "todavía no lo defino, pero tal vez haga mono bloque del Frente Renovador". En la misma situación de jugada por separado está Gabriel Sánchez, pero sin partido propio: es el diputado que entró por Chimbas con el espacio de los Gramajo, con lo que se espera que busque cierta autonomía en el recinto.

El bloquismo pedirá tener su propia bancada, con tres integrantes como es ahora. El presidente de la fuerza será el líder del bloque, según él dijo. Se trata de Luis Rueda, quien completa grupo con el zondino Miguel Atámpiz como vice y el iglesiano Gustavo Deguer. La sorpresa la da la actual diputada nacional y ex líder del partido de la estrella, quien será convocada por Rueda para ocupar uno de los cargos del bloque. Habrá que ver si acepta. También suena para ocupar un cargo Alejandro Genest.

Otro que es probable que pida bloque propio es Horacio Quiroga, que fue reelecto con los peronistas pero es líder del Frente Grande. De hecho, actualmente tiene su propia bancada.

El que tendrá sí o sí bloque unitario es el representante de Javier Milei, Fernando Patinella.

Qué dicen los protagonistas

Fernando Patinella (LLA)

"Las directivas que van a delinear el acompañamiento y los proyectos que se puedan presentar desde esta banca, que representa el espacio liberal en la provincia de San Juan y va a ser representante del proyecto nacional en la provincia, van a estar demarcados exclusivamente por el respeto al proyecto nacional. En todo eso, lo que pueda acompañar la provincia, que esté dispuesta y respete los parámetros que se están fijando desde la política nacional, el espacio va a acompañar y va a presentar proyectos independientemente de qué espacio vengan los planteamientos o los proyectos", dijo Patinella.

¿Y qué pasa con priorizar intereses de San Juan, cuándo entran en conflicto con lo nacional? "Yo no sé si hay tantos puntos en que pueda llegar a entrar en conflicto. Seguramente eso se va a dar en las discusiones. Por supuesto, yo soy un representante del ámbito de la provincia de San Juan y me inclinaré en ese sentido. De todos modos, te reitero, habría que analizar si es que realmente existen puntos de conflicto y no existen puntos en donde se tiene que dar un cierto equilibrio y respetarlo precisamente para preservar la igualdad de todas las provincias".

Carlos Jaime (PyT)

Diputado Jaime

Luis Rueda (PB)

"En esta nueva Cámara que va a haber mucho debate. Va a tener que haber mucho consenso también para trabajar en proyectos importantes para San Juan. Obviamente es una Cámara totalmente diferente. Nosotros somos parte ya de la oposición. El 14 de mayo lo decidieron los sanjuaninos. Si bien hemos entrado en el mismo proyecto junto con los diputados del justicialismo. Y seguramente vamos a trabajar en conjunto. Pero bueno, obviamente desde el bloquismo vamos a hacer una opción desde la Cámara y también desde lo partidario".

Graciela Seva (Giojismo)

"Nosotros en realidad estamos tratando de analizarlo y consensuar si vamos a integrar o no el bloque de la oposición o vamos a seguir como bloque. Estamos trabajando sobre eso".

Enzo Cornejo (PRO)

"Por el momento solamente hemos tenido una reunión de equipo, de empezar a vernos las caras con muchos diputados nuevos que han sido electos en la última elección. Todavía no hemos tomado ninguna decisión. Seguramente en el día de hoy o mañana, nos estaremos juntando nuevamente a empezar a tomar esas decisiones. Decisiones que todavía falta, al 10 de diciembre, donde ya tendríamos que tener estructurado quién va a ser la persona que va a liderar el bloque, ¿no? Y, por supuesto, los diferentes interbloques que vamos a tener, en el cual va a estar no solamente producción y trabajo, sino también el pro, actuar y el radicalismo. Hemos trabajado en equipo durante los cuatro años. Seguramente ahora será una decisión de Marcelo y Fabián. Y, por supuesto, vamos a acatar esa decisión, pero puede ser cualquiera".

¿Qué rol piensan tener ahora que van a ser oficialismo pero minoría? "Yo vengo diciendo que después de todas estas elecciones y este llamado a atención que tuvimos de la sociedad, creo que la única manera de seguir hacia adelante es a través del diálogo. Acá no va a poder reinar el hecho de levantar una bandera porque vaya a contramano de la necesidad de la gente. Es por eso que estoy convencido de que esta nueva legislatura va a ser una legislatura donde va a reinar el diálogo y donde se van a tener que tratar los temas importantes que le solucionen la vida a la gente. Es muy difícil pensar que hay una fuerza política que va a colocar palo en la rueda. Estamos en una situación, para mí, la más crítica de la Argentina durante los últimos años y es el momento que la clase política esté a la altura de circunstancia y nos dediquemos a trabajar para encontrar esas soluciones que no le lleguen a la gente".

Juan Carlos Quiroga Moyano (PJ)