Los argumentos de la Corte sobre el aumento de sueldos de los jueces sanjuaninos

Decisión política La planta de funcionarios de Orrego no cobrará los $50.000 que dio a los empleados públicos

En el programa Claridad en las Noticias, conducido por Leonardo Domínguez, en Estación Claridad, Lima se explayó sobre el tema. Este fue el diálogo entre el periodista y el cortista:

-Inicialmente se dijo que el último aumento, el de febrero, se iba a dar solamente el porcentaje que había dispuesto el Ejecutivo y que la suma fija no se iba a dar. Lo dijo el anterior presidente, su antecesor, Guillermo de Sanctis. Porque no había ninguna gente del Poder Judicial que ganara menos de 200.000 pesos. Finalmente se dio marcha atrás y se concedió esa suma fija.

-No se dio marcha atrás. Esto fue un acuerdo de, como usted bien lo señala, la Corte de Justicia se integra por cinco miembros. Una vez que fueron citados cada uno de los ministros, se resolvió de esta manera. No ha habido un cambio de decisión. La decisión fue de la Corte.

-¿Se adelantó De Sanctis entonces?

-Es probable. Hay que tener en cuenta cuál fue el motivo de ese incremento, ese bono, por primera vez. Lo que pretendía ese bono era paliar la diferencia entre el incremento y la inflación. Y esa causa se produce en todos los niveles. Los otros poderes tienen un sector que le denominan empleados de planta política y empleados de planta permanente. Entonces ellos hicieron una distinción. A unos les otorgaron y a otros no. El Poder Judicial no tiene esa distinción. Somos todos empleados de planta permanente en el Poder Judicial. Entonces no había razón en ninguno de estos dos argumentos para dejar un sector sin ese incremento. Porque también habían sufrido las diferencias en cuanto a la inflación y el aumento salarial.

-En momentos tan críticos como vive la Argentina, cuando la política está dando algunas señales de austeridad, por ejemplo, el aumento para los funcionarios políticos a nivel nacional no se va a conceder, porque se ha reducido la cantidad de cargos políticos, en San Juan tampoco el aumento por disposición del gobernador. La suma fija no fue para los funcionarios o aquellos que ocupan la planta política. ¿No evaluaron ustedes que hacía falta un gesto para los que la están pasando tan mal?

-Es probable. Ahora, si usted evalúa, el Poder Judicial tiene 1.960 empleados. En cuanto a magistrados, son 108, y están incluidos los miembros del Ministerio Público. Lo significativo que eso era para la señal que usted pretende otorgarle a la ciudadanía, no creo que movía la aguja en cuanto a ningún aspecto. ¿No es cierto?

-Sí, por eso yo lo decía. En el Ejecutivo tampoco y con el ahorro que se va a disponer en el Congreso tampoco. Digo tampoco se mueve la aguja presupuestaria.

-Pero se plantean otras cuestiones que tienen que ver... Si nosotros nos ponemos a analizar cuál es la finalidad de cada uno de los poderes del Estado, usted va a darse cuenta que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen una finalidad, un objetivo, un Norte totalmente distinto al del Poder Judicial. Ellos pretenden, por ejemplo, engrandecer a la Patria y la felicidad del pueblo, etc. El Poder Judicial tiene una finalidad mucho más acotada, pero no menos importante, y es otorgar de alguna manera, y esto es más específico, a reparar aquella promesa constitucional que por acción o inacción del Estado o de los particulares le fue privada a una persona determinada. Es una cuestión individual la del Poder Judicial. Esto, no sé si de alguna manera responde a su pregunta, que tiene que ver con, digamos, ampliar el panorama de adhesiones.

¿Y las paritarias para los empleados judiciales?

La Unión Judicial viene insistiendo con el pedido de paritarias propias, ya que hoy los salarios de los trabajadores de tribunales determina la paritaria del Ejecutivo. Lima respondió medido sobre la posibilidad de concederlas.

"Tuvimos una reunión protocolar muy cordial con todos los miembros de la Unión Judicial, encabezada por Sebastián López, y en esa reunión no hubo una petición formal ni hubo una presentación de un expediente que pueda someterlo a consideración de la Corte, sino simplemente fueron conversaciones. Nos dejó un papel de trabajo donde se establecían algunos de los aspectos y sí se acordó realizar reuniones periódicas para ir solucionando cuestiones puntuales que existen en los empleados del Poder Judicial", aseguró el cortista.

Agregó que en la reunión "se comentó la problemática salarial que no es nueva y es que los aumentos salariales no están acordes con los porcentuales inflacionarios. Esto determina un deterioro del salario, pero esto es genérico, esto pasa en todas las instituciones. De manera que hemos acordado con el Secretario General de Gremio y con toda la Comisión Directiva de realizar reuniones periódicas, pero no hubo un acuerdo concreto ni una petición formal en ningún aspecto".

Sobre si los miembros de la Corte han hablado sobre la posibilidad de abrir una instancia de negociación salarial y de condiciones de trabajo estrictamente para los empleados judiciales, Lima se mostró cauto: "No hemos tenido ninguna reunión en ese aspecto".

Y repreguntado sobre si le parece razonable lo que está pidiendo la Unión Judicial, el presidente de la Corte aseguró que "una vez que haya pedido formal lo vamos a hacer y tenemos un diálogo abierto. Yo creo que hay que analizarlo en profundidad no podemos ser irresponsables a la hora de contestar esto".

También habló sobre otra demanda de la Unión Judicial, como es la flexibilización horaria. Lima respondió que "no ha habido pedido en esta reunión era la primera reunión formal en mi presidencia". Y afirmó que "nosotros estamos haciendo un estudio y estamos haciendo un chequeo para determinar cuál es el horario más adecuado".