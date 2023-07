Los 4 nombres que suenan para un neurálgico ministerio de la gestión Orrego: Minería

La primera noticia que circuló off the record es que muy posiblemente la decisión de Marcelo Orrego sea la de no incluir a Minería entre las áreas a retocar en su estructura. Porque sonó la posibilidad de que resulte fusionada con Producción, pero habría sido desechada. La intención del nuevo gobierno sería reducir ministerios y otras áreas en señal de austeridad, pero no incluiría a una actividad económica central como la minera.

hualilan mineria informe impacto ambiental.jpg En los últimos años San Juan se posicionó como potencia minera a nivel mundial.

El primer nombre que se escuchó para ocupar las oficinas que hoy encabeza Carlos Astudillo es Juan Pablo Perea. Se trata de un íntimo colaborador de Marcelo Orrego desde hace años. Fue quien diseñó durante los años de trabajo en el equipo el plan de políticas a implementar en un eventual gobierno.

image.png Juan Pablo Perea, íntimo colaborador de Marcelo Orrego.

Tiene una asidua llegada al gobernador electo y a su círculo íntimo, se desempeña como vocal en el IPEEM en representación del sector. Es el gran candidato para el equipo orreguista, su principal freno es que no tiene demasiado conocimiento en el sector privado. Un encumbrado empresario de la actividad dijo “no lo conozco, pero eso no le quita mérito si conoce de la actividad”.

Otro que sonó fuerte es el abogado y periodista Néstor Roly Olivera. Está vinculado a la actividad desde que estuvo en la histórica Electrometalúrgica Andina (EMA) y concretó varios hitos en el sector como la llegada del entonces presidente Eduardo Duhalde exclusivamente a conocer la empresa en 2002.

image.png Néstor Roly Olivera, profesional vinculado desde hace años a la actividad minera.

Diseñó y coordinó las tres ediciones de la muestra San Juan Tierra Minera junto a la actual administración de Astudillo, el evento más exitoso del sector que atrajo a tres embajadores y más de 50 fondos de inversión. Un gerente local de empresas mineras que prefirió el off dijo que “es una gran opción porque conoce los problemas de la minería, es un gran dialoguista y conoce de comunicación que es nuestro gran desafío, lo respetamos mucho porque es de convicciones firmes y muy leal”. También hablaron los proveedores iglesianos, quienes dijeron que “conoce nuestros problemas y siempre nos ayudó a crecer”. Además, tiene buena relación el gremio AOMA, donde es fuente de consulta.

El problema con Roly es que se trata de una pieza clave en el armado de Susana Laciar, recientemente electa intendenta capitalina: la acompañó en la Legislatura provincial y hoy es su jefe de asesores, donde ayudó a moldear el fenómeno político de Susana.

Otro postulante que comenzó a sonar fuerte es el bloquista disidente César Aguilar, de trayectoria política en el espacio y vínculos con Enrique Conti, un dirigente también destinado a ocupar espacios importantes en el armado de Marcelo Orrego.

image.png César Aguilar estuvo ocupando cargos legislativos en San Juan.

Aguilar también ocupó la vocalía del IPEEM y tiene un aceitado diálogo con el sector empresario. Es muy respetado en el espacio político, en su foja de servicios aparece como diputado provincial. Además, su voz se escucha siempre en la mesa chica del frente. Preside el Consejo de Ingenieros Civiles y conoce la actividad minera a fondo.

Pero Aguilar también integró el comando político de Susana Laciar y su nombre también suena con fuerza para ser secretario de Obras y Servicios de la futura gestión municipal capitalina.

El cuarto nombre es un peso pesado: Mario Capello. Radical de larga trayectoria en la provincia, llegó a ocupar terreno político durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de una voz autorizada en el sector, a escala nacional.

image.png Mario Capello, referente del radicalismo.

Pero Mario parece estar claramente perfilado para escalar a la secretaría de Minería de la Nación si es que llegara a producirse la llegada a la presidencia de Patricia Bullrich. De quien ocupa el casillero de principal referente minero a nivel nacional. Y ahora dedica tiempo para el armado de las candidaturas en San Juan de Patricia, patrocinando la fórmula de Bravo-Velazco. Opositora a la de Marcelo Orrego, quien impulsa a su alfil Emilio Achem vinculado con Larreta.

Por todos esos motivos, el principal apuntado por el ambiente minero parece ser Roly Olivera, aunque no hay ninguna certeza, ni siquiera clima de que se produzca una definición rápida. Si fuera este caso, debería producirse luego de un diálogo entre el gobernador electo y la intendenta electa para dar prioridad al primero –de mayor jerarquía- en el diseño del gabinete. Lógico, con un análisis especial de cada nombre.