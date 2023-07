Orrego gobernador: fecha para bocetar el Gabinete y un ala de PyT en descanso

El lunes 17 de julio es el día elegido para iniciar las negociaciones con los socios del ex Unidos por San Juan, ahora nuevamente Juntos por el Cambio. Hay nombres que sonaron con estridencia ni bien el binomio Orrego-Martín, del sublema Cambia San Juan, se impusieron a sus rivales internos -Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres- y a los adversarios del justicialismo: Gioja y Uñac, que obtuvieron el segundo y tercer puesto. En letras de molde se leyó al día siguiente que sería el ex ministro de Economía, Enrique Conti, el titular del Ministerio de Hacienda de la provincia. También, que el diputado departamental electo por Capital, Gustavo Fernández, iba a Producción. Y que el actuarista Rodolfo Colombo, ex ministro de Gobierno, pedía pista en el Gabinete.