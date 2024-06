Lo bueno y lo malo de los seis meses de Javier Milei en opinión de la dirigencia sanjuanina

Los dirigentes de distintos sectores de la política sanjuanina dieron su veredicto. Los alfiles de Milei en San Juan calificaron la gestión con un 10. El diputado nacional José Peluc y el presidente de Acción para una Democracia Nueva (Adn), Javier Pelletier, calificaron al Presidente con el máximo puntaje. "10 siempre 10 para el tipo que vino a salvarnos", dijo el excandidato a diputado por Chimbas.

La contraparte estuvo en el peronismo y la izquierda. El exintendente Mauricio Ibarra le puso un cero a la conducción de Milei. "No hay nada positivo para rescatar", marcó el excandidato a gobernador Cristian Jurado.

En tanto, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, y al líder de Amas de Casa del País fueron taxativos: -10.

Por otro lado, algunos destacaron el estilo presidencial con tono crítico como el jefe de asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, y la directora de Empleo y Formación de la Provincia, Luciana Cuk.

Fabián Gramajo - exintendente de Chimbas y líder del San Juan Te Quiero

"Lo mejor es que es un gobierno elegido por el voto popular y en un contexto democrático. Puede no gustarnos, pero es así y, en todo caso, nos obliga a una profunda reflexión y autocrítica.

Lo peor es que bajo el imperativo de la austeridad, el ajuste y las reglas de mercado, los que más sufren son los que menos tienen. La góndola cada vez más lejos, la salud pública más desbordada porque las prepagas son impagables, las PyMes cada vez más complicadas, la energía y los combustibles cada vez se disparan más ni hablemos transporte público".

José Peluc - diputado nacional y representante de Javier Milei en San Juan

"Lo mejor es que bajó la inflación y hay una apuesta firme al cambio cultural. Lo peor es la falta de acompañamiento de la política para hacer las cosas más fácil". La nota: 10.

Rodolfo Colombo - jefe de asesores del Gobierno de San Juan

"Considero positivo el cambio de Gobierno en términos institucionales, fundamentalmente para comenzar a terminar con tanta corrupción que estaba enquistada en el Estado después de tantos años de kirchnerismo. Algunas medidas hacia la normalización de la economía han sido positivas. Combatir la inflación ajustando el gasto público para poder frenar la inflación residual que dejó el cogobierno de Fernández y Massa. La reducción del gasto en político, fundamentalmente como un gesto para los argentinos en estos tiempos difíciles.

En contra, o en el debe, todavía está devolverle poder adquisitivo a los trabajadores, que se ha visto diezmado en los últimos meses. Mejorar el salario de los jubilados. Seguir construyendo una visión federal de Argentina. Creo que estos meses han sido muy duros para gran parte de los argentinos, pero muchos también entienden que es un cambio de rumbo necesario para encaminarnos hacia la construcción de un país serio. Falta muchísimo y hay muchos temas urgentes por atender, pero algunas medidas y algunas variables nos dan esperanza en un futuro mejor".

Franco Aranda - diputado provincial y secretario General del Frente Renovador a nivel nacional

"Creo que lo peor es la consecuencia del ajuste: desempleo, pobreza e indigencia. Prometió bajar impuestos y los ha subido. El cierre de muchos comercios y fábricas ha sido evidente. Todo esto ha generado una recesión económica. Además, ha provocado inestabilidad en la política exterior al enfrentarse con países como Brasil, China, España, México, entre otros. En el ámbito interno, también ha generado inestabilidad política al enfrentarse con la oposición, con sus socios políticos e incluso con sus propios dirigentes. Lo más destacable es que, a pesar de todas estas dificultades, ha logrado mantener viva la esperanza en la gente".

Luciana Cuk - directora de Empleo y Formación de la Provincia

"Lo negativo es la falta de cuadros de gestión en muchas áreas, cambios de funcionarios que impiden la fluidez de la gestión cotidiana. Se pierde el hilo y la gestión pública debe ser rápida en respuestas. Lo bueno es que es el primer Presidente en hacer todo lo que nadie se animó. A diferencia de un expresidente, que dijo: 'Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie', Milei dijo todo lo que está haciendo, dijo que íbamos a tener que aguantarnos el cimbronazo todos los sectores, clases bajas, medias, altas, sector productivo, Estado, etc. Así lo está haciendo. Como tal, la gente lo banca. El tiempo es el enemigo. Espero que sea corto este periodo de aguantar".

Javier Pelletier - presidente del partido Acción para una Democracia Nueva

"Gracias a Dios pudimos meter a Milei en la presidencia para que nos abra los ojos de toda la corrupción y arreglos políticos que hubo durante toda una vida. Es el primer presidente que saca leyes para no favorecerse a sí mismo, como por ejemplo la ley de no tener la jubilación de privilegio presidente o vicepresidente. Es el único tipo que vino a pelear por la gente trabajadora. Sin él, jamás nos hubiéramos dado cuenta de toda la delincuencia que hubo durante tantos años y que nadie jamás hizo nada.

Lo malo, no tengo nada para reprochar, ya que todavía no le han aprobado una sola ley en seis meses y no tengo nada para reclamar mientras no le aprueben nada. Es un desafío que tenemos en el 2025 para tratar de meter la mayor cantidad de diputados y que pueda gobernar como él quiere. Ojalá se dé". La nota: 10.

Mauricio Ibarra - exintendente de Rawson y dirigente del Partido Justicialista de San Juan

"Desaprovechó todo el poder que le dio la gente en las urnas. Nunca tomó una medida que sirva para que la gente esté mejor. Al contrario, en solo 6 meses, destruyó el trabajo, la producción y el salario de la gente de clase media". La nota: 0.

Víctor Menéndez - secretario General del SUOES y secretario Adjunto de la CGT San Juan

"Milei, en estos 6 meses de gestión, desde una perspectiva laboral, en mi opinión personal, ha cumplido muy poco de lo prometido en campaña, dejando prácticamente sin cumplir todo lo que se proponía cambiar en la política, la economía y el bienestar de la gente. Podemos decir que ha destruido la economía, condenando a los trabajadores, jubilados, la clase media y las pymes. Se están perdiendo puestos de trabajo todos los días, los jubilados no pueden llegar a mitad de mes con lo que ganan, y la clase media está viendo cómo se complica su vida día a día con el aumento constante de los precios.

No hay indicadores que muestren crecimiento en ninguna actividad económica, todas están en picada. No sé quién lo asesora para afirmar que los salarios le ganan a la inflación. La verdad es que todo esto está muy mal. Si el déficit es a costa de detener todo esto que menciono, estamos en serios problemas.

Espero que encuentren el camino que todos los argentinos están esperando, el de poder trabajar, crecer y que el salario de todos los trabajadores, jubilados y aquellos que trabajan en cualquier actividad les permita vivir en un país normal para todos, donde el capital y el trabajo se valoren por igual. Unidos por el bienestar de todos los habitantes de este hermoso y maravilloso país bendito".

Marcelo Arancibia - excandidato a gobernador y presidente de Generación para un Encuentro Nuevo (GEN)

"El presidente Milei gana las elecciones presidenciales asumiendo tres compromisos con el electorado: combatir la casta política, dolarizar la economía, y bombardear o hacer explotar el Banco Central. Entiendo que, a seis meses de su presidencia, no ha cumplido con ninguno de estos tres temas.

Milei está llevando adelante un clásico ajuste ortodoxo de subir los impuestos y de licuar los ingresos, pasar la motosierra en algunas áreas del Estado, y freezar deudas del Estado nacional para alcanzar el superávit.

El resultado de todo esto es que el ajuste lo paga la gente porque la casta está perfectamente en condiciones de superar o de sobrevivir a este feroz plan ortodoxo que está llevando el Presidente de la Nación.

Al contrario, lo están pagando los jubilados y los pensionados, lo están pagando las provincias a quienes se le ha quitado una enorme cantidad de fondos y que se ve en la falta de obra pública y de trabajo de circulante en la calle para mover las economías provinciales como el caso de la provincia de San Juan.

Por lo tanto el combate con la casta no se ha dado y tampoco se ha dado la dolarización, sino un ajuste tradicional". La nota: "No positivo", un 4.

Hugo Goransky - dirigente de la Unión Industrial Argentina

"Es difícil calificar seis meses de gobierno. No es fácil juzgar a un Presidente", dijo el empresario sanjuanino. Espera que la gestión de Milei mejore, pero pidió más diálogo con los distintos sectores para tener mayor previsibilidad. ¿Lo positivo para Goransky? Dijo que frenó la inflación. ¿Lo negativo? Consideró que faltan cumplir objetivos de planes productivos e industrial.

Carlos Iramain - vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan

Quien también fuera compañero de fórmula –con Paola Miers- por los libertarios para las elecciones a la Gobernación expresó que Milei “agarró un país fundido”, y “estábamos en -1 y ahora estamos en 0”. Para el comerciante, el Presidente no tiene el apoyo político necesario para la aprobación de las leyes. “Lucha contra viento y marea”, dijo. ¿Lo positivo? La inflación va cayendo, contó. ¿Negativo? La estabilidad no se vio, expuso. La nota: 8.

Juan José Ramos - presidente de la Asociación de Viñateros Independientes

Fue tajante: “Es pésima su gestión”. Considera que Milei lleva a la provincia y al país por un camino sin salida. “Solamente favorece a un pequeño grupo y daña a sectores medios y bajos. Nos estamos aislando del mundo”, dijo.

Patricia Quiroga - secretaria General de UDAP

La gremialista docente consideró que el Presidente está cumpliendo con lo prometido. “La gente lo votó por eso”, aseguró. Esperaba cambios más paulatinos, y no tan rápidos. ¿Lo negativo de Milei? La sindicalista afirmó que la clase trabajadora es la más afectada: “Estamos olvidados”.

Laura Vera - presidenta de Amas de Casas del País

“¿Se le puede poner puntaje a este Presidente?”, expresó, en tono de crítica. La dirigente social lo cuestionó por la falta de políticas públicas en favor de los argentinos. “No hay nada positivo”, concluyó. La nota: -10.

Marcelo Mena - secretario General de Asijemin

El sindicalista de los jerárquicos mineros fue corto, pero conciso al criticar al Presidente: “Su gobierno es malísimo. Tiene muy malas pretensiones y nos está llevando al abismo”.

Walter Ferreri - secretario General del Sindicato de Taxis y Remises de San Juan

La reducción de la ley penal, reducir algunos gastos y las políticas en beneficio de las Fuerzas Armadas son algunos puntos positivos que valoró el gremialista. Bajó el pulgar al mencionar los despidos en el Estado y sector privado, la “pésima economía” y la “falta de respeto a los trabajadores y la industrial nacional”. La nota: 3.

Cristian Jurado - excandidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

"Si tenemos que dar una opinión de estos seis meses del gobierno de Milei, podemos decir que no hay nada positivo para rescatar en este tiempo. Este es un gobierno que se encargó o se está encargando de atacar a todos los sectores sociales, no se salvó ni uno porque el déficit cero se asienta principalmente en la licuación de los ingresos en los jubilados, en los trabajadores, en los docentes, y en los sectores medios. Está cumpliendo con su meta económica, pero no sabemos hasta cuándo va va a tolerar la gente el apriete o el robo en el bolsillo.

Además, comenzó con un discurso antipolítica con un discurso anticasta y con el devenir de los meses fue buscando todo el tiempo acuerdos con la casta que él critica e inclusive también teniendo las mismas características de casos de corrupción y de poca transparencia en la administración del Estado.

Entonces, hasta ahora viene siendo más más de lo mismo. Por ahí discursivamente es una cosa, pero después, a la hora de negociar en el Congreso todas las leyes, busca los acuerdos con el sector político que critica.

Vemos que es un gobierno que avanzó en quita el derechos, avanzó en reprimir a los sectores sociales, a los sectores que luchan con el protocolo antirepresivo, avanzó también en una licuación para todos los trabajadores de sus salarios y pérdida del poder adquisitivo cerca del 30%".