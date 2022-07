Libertarios sanjuaninos, a favor de cobrar la atención médica a extranjeros

Según expresaron los familiares del difunto docente salteño, Alejandro Benítez, en el país limítrofe le negaron la atención médica por no poseer dólares o pesos bolivianos para afrontar el costo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, publicó: “Repudiamos la inaceptable e incomprensible falta de atención sanitaria y el abandono de persona que sufrió el salteño Alejandro Benítez por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y la falta de reciprocidad con los argentinos. Toda la solidaridad y acompañamiento a su familia y seres queridos. No vamos a parar hasta que nos den una respuesta y se haga justicia”.

En tanto, el hijo del hombre, Agustín Benítez, dijo: “Es inhumano lo que hicieron, porque primero se prioriza la vida y después se habla de plata”.

Los referentes sanjuaninos que responden al economista Javier Milei se mostraron a favor de cobrar la atención en los hospitales públicos del país. El líder del Movimiento Libertario Republicano, Carlos Montivero, expresó: "Por lógica, los que pagamos los impuestos somos los ciudadanos de este país, y justamente son "gratis" -lo pagamos con los impuestos- para los argentinos. Aquellos que no son de este país deberían pagarlo. De hecho, en Bolivia y Chile pasa eso. Cuando vamos a otro país nos cobran todo. Por esto estoy totalmente de acuerdo con que paguen por la atención. Es más, deberían presentar visa para entrar a la Argentina y así evitamos que lleguen quienes están en el narcotráfico".

Con matices, también opinó el fundador de Acción Liberal, Gastón Briozzo. El libertario local manifestó que "hay protocolos y convenios de reciprocidad que, a veces, los países no recuerdan". Destacó que "hay que revisar esos acuerdos" porque existe la "reciprocidad" y, en caso que no los países limítrofes no cumplan, "no vería con malos ojos arancelar la atención". No obstante, planteó que la salud es un derecho humano y que primero hay que garantizar la atención y luego el cobro. De no ser así, "caeríamos en el abandono de persona", resaltó Briozzo.

La versión del gobierno de Bolivia

Tras un fuerte reclamo del Gobierno de Salta por la muerte del docente jubilado en Bolivia que no recibió atención médica luego de sufrir un accidente vial, Cancillería elevó una queja formal ante las autoridades bolivianas por el caso. Ante esto, el Gobierno de Luis Arce aseguró este martes que sí se dio atención oportuna y sin cobro previo al ciudadano argentino: "Se brindó la atención médica correspondiente conforme a los procedimientos y la normativa establecida por el Estado boliviano".

El vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, y el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, ofrecieron una rueda de prensa en La Paz para responder al reclamo argentino por una supuesta falta de atención oportuna y cobros que se quiso hacer al afectado.

Mamani comenzó con el envío de las condolencias del Gobierno boliviano a la familia del argentino Alejandro Benítez, "fallecido en un grave accidente de tránsito" ocurrido el pasado domingo en la carretera entre las regiones de Cochabamba y Santa Cruz, al chocar frontalmente la motocicleta en que viajaba contra un camión.

"Desde el Gobierno de Bolivia queremos afirmar categóricamente que se le dio la atención médica correspondiente conforme a los procedimientos y la normativa establecida por el Estado boliviano y dirigida por el Ministerio de Salud", manifestó el vicecanciller boliviano.