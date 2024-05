Ley de Bases: Máximo Kirchner llamó a "movilizarse" cuando se trate en el Senado

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner cuestionó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) propuesto en la Ley Bases , que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y está siendo debatida en el plenario de comisiones del Senado . "El formato RIGI es 'entreguemos el país'", dijo el legislador nacional. Además, pidió que haya una movilización al Congreso el día que se trate en el Senado .

Senado Ley de Bases: Lousteau advierte; si no se corrige "no hay debate"

" Es el peor capítulo de todos, por la extensión en el tiempo . Lo laboral es malo, es malísimo. Pero por ahí llega un gobierno, como llegó el de Néstor, y lo deroga después. Lo que fue aquella famosa Ley Banelco. Obviamente que deja huella tambièn eso. Pero si la sociedad entiende que ese tipo de leyes o gobiernos no deben durar más de la cuenta, agarra, vota otro gobierno, ese gobierno viene y transforma la realidad en un sentido", opinó Máximo Kirchner en diálogo con Gelatina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1790458017713963321&partner=&hide_thread=false "Hay que movilizarse masivamente el día que se trate el RIGI"



Máximo Kirchner rechazó el capítulo de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones de la Ley Bases y llamó al pueblo argentino a marchar en las afueras del Congreso el día del debate en el Senado. pic.twitter.com/aTNiNycGei — Corta (@somoscorta) May 14, 2024

El diputado remarcó que "esto es diferente" a la reforma laboral, y diferenció: "Esto son 30 años de diferentes tipo de beneficios, como explicaba la otra vez Cristina, como ha explicado un montón de gente, incluso no de nuestro partido o de nuestro espacio político, en diferentes comisiones".

"Es muy dañino, aparte porque el interior del país es el que más va a sufrir esto, porque es muy extractivista la mirada que hay sobre esto. Nosotros hace años que venimos hablando de tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental. Esta ley tiene todo eso junto adentro. Vos de repente es como que ves la ley laboral y 'bueno, no va a haber penalidad para aquel que tenga un trabajador en negro'. Eso dice parte de lo que son las reformas laborales. Por otro lado también dice 'no hay más moratoria'. Sos boleta", aseguró.

El legislador de UP sostuvo que con el RIGI "se arman plenos enclaves en medio de nuestro pais, que tiene su propia legislacion" y marcó la diferencia con el caso de Petronas e YPF, donde "el 15% o 20% deben tener contenido nacional y la inversión. Con el RIGI, no". "Chau pyme, chau metal mecánica argentina, chau talento argentino. ¿Quieren eso los argentinos? ¿Piensan que eso puede ser bueno? Por eso nosotros no solo queremos torcer en el Senado y dar la discusión, sino que creo que el pueblo argentino tiene que movilizarse masivamente el día que se trate", agregó.

Además, dio su visión sobre la clase empresaria rica de la Argentina, que "le va a encontrar la vuelta" a las nuevas condiciones de inversión. Puntualmente, lo aseguró cuando le preguntaron por el CEO de Techint, Paolo Rocca, y respondió: "Por ahí viene y con alguna sociedad que tiene afuera... ¿vos qué pensás? ¿Hace cuánto no los ves perder a ellos? Están invictos más tiempos que el Racing de José o que el Boca de Bianchi".