Ley de Bases: Lousteau advierte; si no se corrige "no hay debate"

Muy crítico de varios aspectos de la ley de Bases y el paquete fiscal , el senador nacional Martín Lousteau (UCR) advirtió que si desde el Gobierno “no están dispuestos a corregir, entonces no hay debate”, al confirmar que se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos , y el asesor de la Secretaría de Presidencia Eduardo “Lule” Menem , a quien ve “apurados”.

“Me parece que hay temas para debatir en profundidad. Yo no estoy a favor y en contra de nadie, yo quiero que las cosas se hagan bien y nos tomemos el tiempo necesario. Un trabajo lo más aceleradamente posible, pero de la mejor manera posible”, sostuvo.

En declaraciones a Radio Con Vos, el presidente de la UCR Nacional dijo: “Cada vez que leo la ley encuentro una cosa nueva”. “Yo creo que el proceso en Diputados fue muy extenuante, y esto fue lo que quedó”, opinó.

“A Luis Juez no lo escucho en la comisión debatir ni defender el proyecto”, le respondió al jefe del Pro, y criticó que “otra vez hay una presión desmedida para hacer las cosas rápido”. “Yo me voy a dedicar a tratar de mejorar esta ley. Si la quieren mejorar, perfecto, si no la quieren mejorar, bueno, ya tomaré otra posición”, adelantó.

Los temas con mayores críticas por parte del economista son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos, en la ley Bases; y el blanqueo y las modificaciones en Bienes Personales en el paquete fiscal.

El senador cuestionó que a las comisiones “no vinieron quienes redactaron” los proyectos, e incluso señaló que hubo funcionarios que reconocieron que “hay artículos que no leyeron y otros que tienen una redacción poco feliz”.

“Los diputados hicieron un gran trabajo, sobre todo desde la ley de Bases original”, destacó, pero reveló que le preguntó a los pares de su espacio sobre “las falencias que todavía tiene la ley” y le respondieron: “Unánimemente me dicen ‘estábamos tan exhaustos del proceso original que cuando llegamos a esto ya no podíamos más emocionalmente'”.

Además, le respondió a quienes critican que los senadores se tomen su tiempo. “Primero, yo puedo discrepar; y segundo, ¿ustedes fueron infalibles, hicieron todo bien?”, expresó el presidente del partido radical. Y agregó que en la Cámara alta todavía no escuchó “a ningún senador defendiendo los proyectos” en las comisiones.

“Yo puedo coincidir con algunas cosas de fondo con la ley, como por ejemplo que necesitamos un régimen de inversiones. Ahora, cuando veo cómo está hecho el RIGI, está orientado claramente a algunos sectores y desprecia o hasta perjudica al resto de los sectores”, observó.

También, el legislador apuntó contra la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos, que tiene “cierta visión del sector privado que del interés público”.

Sobre el RIGI, Lousteau aseguró que “es el más generoso, por lejos, que hemos creado en la historia; y más generoso que cualquier otro de cualquier otro país”. “Todos los regímenes de este tipo tratan de que si das un beneficio para la inversión, parte de lo invertido tenga un impacto en el país”, cosa que no sucedería con éste, indicó.

Y sumó que “a las empresas que van a invertir en Argentina se les permite importar todo con arancel cero”. “Se va a perjudicar a las empresas locales”, pronosticó.