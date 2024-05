Ley Bases al Senado: Uñac no adelanta el voto, pero hay insinuaciones

La primera victoria legislativa que se anotó el presidente Javier Milei fue la media sanción en la Cámara de Diputados a la Ley Bases. Para que el paquete reformista se convierta en ley hace falta ahora que Senadores le dé el visto bueno. Hasta el momento, sobre los sanjuaninos la única certeza es que el libertario Bruno Olivera votará a favor del proyecto. El senador Sergio Uñac no respondió a los llamados de Tiempo de San Juan, pero hay pistas sobre su voto en el recinto. Todo indica que irá contra el proyecto en general, pero a favor del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Por su parte, Celeste Giménez, votaría en contra de la ley en general y también en lo particular, en consonancia con el kirchnerismo.

Puede decirse sin equivocación que los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria tienen puesta la camiseta del ex Gobernador. Todo indica que el movimiento en tándem de los legisladores tendrá consonancia con lo que hará su jefe político. El acuerdo para votar a favor del RIGI viene dado desde antes, fundamentado en la necesidad de apoyar un articulado que tiene incidencia directa en el desarrollo de proyectos mineros como Josemaría y Los Azules. La minería fue política de Estado de la gestión uñaquista, un voto en contra del RIGI implicaría ir contra lo enarbolado durante ocho años.

Ya hay antecedentes de gobernadores peronistas, que anticiparon su apoyo al RIGI y hasta a la Ley Bases. Ahora hay que esperar a la sesión y ver si los senadores siguen las directivas de los mandatarios provinciales. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a Gustavo Sáenz (Salta) y el radical Carlos Sadir (Jujuy), se sacaron una foto y se pronunciaron públicamente y son algunos de los apoyos que va sumando Milei.

Luego está el caso de la camporista Celeste Giménez. La senadora sanjuanina llegó al parlamento fruto de las negociaciones del exministro de Interior, Eduardo de Pedro, con Uñac. Un acuerdo entre la cúpula de La Cámpora y el exmandatario local para garantizar al menos una banca para el kirchnerismo. La joven dirigente de la terminal local de la organización K ingresó por apenas unos votos al Senado de la Nación en la pulseada con La Libertad Avanza. Es claro: Giménez está bajo la órbita de las decisiones que emana el Instituto Patria. Ergo, no acompañará la Ley Bases y es muy probable que, pese a los eventuales beneficios mineros para San Juan, también vote en contra del RIGI.

En sintonía con la costumbre de La Cámpora San Juan, Giménez no respondió a la consulta de este diario sobre su voto. No obstante, Cristina Kirchner dio un claro mensaje a sus militantes, funcionarios y legisladores durante la disertación del sábado pasado, en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner, en Quilmes. "La Jefa" dijo que no permitirá que el país sea "colonia" otra vez y se opuso a un modelo de país "extractivista" que sólo esté basado en la explotación minera, petrolífera y agroganadera. Entonces, es posible decir que la sanjuanina seguirá el discurso de CFK y se opondrá al RIGI. El indicio está. Es independiente de las posturas de Uñac. De hecho, ni siquiera forman parte de la misma bancada. Mientras el exgobernador está en el bloque Nacional y Popular, ella está en Unidad Ciudadana.