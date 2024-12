¿Legal o ilegal? De Sanctis firmó el ascenso de su propia hija: opiniones divididas entre legalidad y ética

Marcelo Fernández, el abogado que representa a Santiago Graffigna en la mega causa expropiaciones, afirmó que, aunque no exista una norma concreta que prohíba el acto, el Código de Ética del Poder Judicial sanjuanino establece parámetros claros que habrían sido vulnerados. "Entiendo que no hay una norma legal concreta que implique que sea una ilegalidad. Aunque sí entiendo que en el ámbito de lo ético, no podría haberlo hecho nunca", sostuvo el letrado, en contra de la decisión de De Sanctis.