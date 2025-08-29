viernes 29 de agosto 2025

Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel

El senador nacional por San Juan Sergio Uñac fue consultado por los altos haberes que cobran los Senadores tras la última actualización, quienes se llevarán al bolsillo poco más de 9 millones de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La semana pasada Senadores oficializó el nuevo incremento de las dietas de los legisladores, quienes pasarán a cobrar hasta fin de año un total de 10.2 millones de pesos. El monto de las dietas siempre fue tema de polémica, sobre todo por los abultados montos en medio de una economía nacional compleja. En ese sentido, las declaraciones del senador nacional por San Juan Sergio Uñac no pasaron desapercibidas.

En el marco de un nuevo encuentro en el Partido Justicialista, el legislador nacional y ex gobernador de San Juan fue abordado por los medios presentes. Ante los micrófonos de Telesol, brindó su opinión tenía en torno a la última actualización de las dietas. “Yo no me fijo en los haberes”, señaló.

Y continuó: “Cuando venga Victoria Villarruel hay que preguntarle a ella. Seguro podrá responderla”. De esta manera, evitó entrar en detalles sobre el monto de las dietas.

El incremento en los recibos de los legisladores tendrá lugar después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos. De esta manera, desde noviembre la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.

Un detalle no menor es que cuando se conoció la actualización de las dietas, fue precisamente Villarruel quien dejó la puerta abierta a aquellos senadores que no quisieran el aumento para que renunciaran al mismo, situación similar que se dio meses atrás. Por el momento al menos de manera oficial ningún espacio se ha expresado en torno a la renuncia por los últimos aumentos.

