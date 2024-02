Las razones del alto dirigente del PJ local que cargó contra Uñac y Gioja

La disputa que se viene Dos ex intendentes peronistas no descartaron ir por el PJ "si arman una lista entre 4 paredes"

Para Baistrocchi, "nosotros hemos perdido elecciones a nivel provincial, a nivel departamental, y tenemos la necesidad de barajar, de dar de nuevo, y dar esos espacios para que pueda existir nuevos dirigentes, pero se decidió por este acuerdo prefijado, todo sigue en este eje Uñac-Gioja que creo que hasta que no lo supere el Partido Justicialista no volveremos a ser justicialismo".

Baistrocchi fue más allá diciendo que el senador y el ex gobernador "son cada vez menos justicialismo. Porque hemos cedido las banderas y el accionar justicialista para con el devenir kirchnerista".

image.png Emilio Baistrocchi posando en una foto que posteó en mayo de 2023, cuando perdió la Intendencia que quedó para Susana Laciar de Juntos por el Cambio.

El dirigente reclamó: "Tienen que dejar que los afiliados piensen y que se den las nuevas autoridades. No son ellos quienes las van a disponer. Deberían ser los afiliados, y si son ellos vamos a dejar de hablar de un Partido Justicialista sino uno manejado de una manera que no es la democrática".

"No hubo unanimidad. Yo dejé clara mi postura. Poco me importa que sean todos contra uno", dijo el ex intendente sobre la votación que fue 33 a 1, en la que él pidió que se fijase un calendario y no se supedite lo local a los tiempos del PJ Nacional. Agregó que "hemos llegado a tal instancia en nuestro partido, en donde hemos terminado forzando todo, así como hicimos en su momento en la Provincia, donde forzamos el sistema electoral para llevar una ley de lemas, un tema retrógrado; forzamos la tercera; forzamos todo y terminamos como terminamos", opinó.

El ex intendente se quejó también sobre la modalidad de la reunión del PJ: "Yo soy afiliado desde el año 2004, o sea que son muchos los años, y soy consejero hace un tiempo, fue la primera reunión de Consejo a puertas cerradas, ventanas cerradas, cortinas cerradas. Y con alguien cuidando la puerta, cuando estaba toda la militancia afuera que pedía una aplicación de calendario".

"Esto es una cuestión de espacio de poder, una necesidad de poder, nada más", dijo Baistrocchi sobre las razones de Uñac y Gioja.

Baistrocchi no descartó jugar una interna contra el uñaquismo y el giojismo. A la par aclaró que "el PJ en la calle 25 Mayo es un inmueble, no es el partido en sí mismo y quienes quieran seguir en este espacio y quienes quieran tener una voz disidente y quienes quieran pensar, lo van a poder seguir haciendo a través de un centro de acción, de una unidad básica. No necesariamente necesitas ser una autoridad formalmente constituida, menos cuando esta formalización de autoridades viene cada vez más alejada de la voz y de la voluntad del afiliado".

Concluyó: "No hacen autocrítica. Si vos querés parafrasear a Perón, te decía 'primero la Patria, después el movimiento y después las personas'. Nosotros venimos con los mismos nombres hace rato y cada vez que se quiere tocar el tema pasan estas cosas. Decía que 'el Partido Justicialista será revolucionario o no será nada'. Y la revolución nos la terminó ganando Milei. La perdió el peronismo".