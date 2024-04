Las pruebas del enfriamiento de la relación entre Uñac y su ex secretario Luis Rueda

La alianza entre el bloquismo y el peronismo se selló en el 2005. En el momento de mayor concentración de poder de José Luis Gioja, se dio el acercamiento con el partido de la estrella y se terminó sellando un pacto electoral entre ambas fuerzas. Al calor de ese frente, Graciela Caselles fue cuatro veces al hilo diputada nacional y hubo espacios en los municipios y en el Ejecutivo para militantes bloquistas. Pero la alianza se fortaleció con la asunción de Uñac, que le dio mayor espacio y poder a la dirigencia del bloquismo, incluso con un lugar clave para Rueda dentro de la casa de calle Paula.

Después de 18 años, en mayo del 2023 los bloquistas jugaron con listas propias en casi todos los departamentos, dentro del lema Vamos San Juan. Aportaron 18.000 votos a los 156.0000 que cosechó el uñaquismo, logrando retener la intendencia de Iglesia y de Zonda y ubicar tres diputados en la Cámara (un proporcional y dos departamentales).

El apoyo a Sergio Massa en las nacionales valió algunas fugas dentro del partido de la estrella. El caso más resonante fue el de Julián Gómez, presidente de la juventud bloquista, quien en el medio del cuerpo a cuerpo entre Massa y Javier Milei, apoyó públicamente en sus redes al libertario, a contramano de lo decidido por su partido en términos orgánicos. Lo mismo pasó, pero silenciosamente, con Laura Adamoli.

En la Cámara de Diputados, el bloque bloquista venía votando en consonancia con el uñaquismo hasta la última sesión extraordinaria en la que optaron por no abstenerse en la nominación a Aldo Velazco, de Producción y Trabajo, para la vocalía del IPEEM. Dentro del peronismo, altas fuentes dijeron que no era lo acordado. Los bloquistas aseguraron que nunca pactaron abstenerse.

En Off the record, el streaming de Tiempo de San Juan, Rueda se despegó de Uñac y aseguró que nunca fue de su círculo "más amigo" y fue más allá al aseverar que "muchas veces" el senador Uñac no escuchaba cuando él cuestionaba ciertas cosas. "Hemos estado doce años juntos y se lo agradezco, me dio la posibilidad de acompañarlo en un proyecto. Nunca he sido de los más amigos de él. Hay muchas veces que no me escuchaba, le cuestionaba algunas cosas. Cuando fui agarrando confianza le cuestionaba algunas cosas, él me daba sus miradas. Me queda la tranquilidad de que no me guardaba las cosas, que me daba bolilla ponele que no, por ahí se quedaba y me decía tenés razón. Ahora hace tiempo que no hablamos mucho, me ha dado la razón sobre ciertas cuestiones, cuando vos perdés aprendés mucho. Cuando llegás al poder todos te dicen lo que vos querés escuchar", indicó al mismo tiempo que valoró que "nunca se metió en las cuestiones del bloquismo".

En el bloquismo hablan de un frente que se terminó el 10 de diciembre del 2023. La alianza que supo ser electoral pasa por un impasse. Habrá que ver qué sucede más cerca del 2025, año en el que nuevamente se pondrá a funcionar la máquina electoral para elegir diputados nacionales. San Juan renueva tres bancas.