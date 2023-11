Las frases más fuertes que dejó el debate Villaruel-Rossi

Primer bloque de preguntas y respuestas entre Rossi y Villarruel

Villarruel le preguntó a su contrincante sobre el ataque de Hamas a Israel. "¿Por qué favoreciste el memorándum con Irán?". Rossi respondió: "Se discutió y se aprobó con las mayorías reglamentarias. Dimos todos los debates que teníamos que dar y finalmente no se concretó.

Rossi, candidato a vice de Sergio Massa: "Tu candidato dice que va a dolarizar, ¿de dónde va a sacar los dólares?". Villarruel: "Los argentinos ahorran en dólares, nosotros vamos a generar condiciones de confiabilidad para que los argentinos puedan comprar e invertir, que puedan hacer su proyecto de vida acá sin tener que irse".

Vaca Muerta se metió en medio del bloque de preguntas y respuestas. "Lo que vamos a hacer es respetar la constitución", le dijo Villarruel a Rossi.

Agustín Rossi y Victoria Villarruel debatieron sobre Economía y Trabajo, el primer eje temático

Luego de las presentación de las reglas del debate, los candidatos a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi, y de la LLA, Victoria Villarruel, debatieron sobre Economía y Trabajo, el primer eje temático de la noche.

Rossi, candidato a vice de Sergio Massa, fue quien arrancó. "El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y votaron valores, votaron en defensa de la salud pública y también le dijeron que no a muchas cosas, como la motosierra de Milei", dijo en su minuto de presentación.

Luego, Villarruel con su minuto de presentación: "Soy argentina e hija de un militar veterano de la guerra de Malvinas y de una maestra. Tengo seis ahijados y quiero que ellos puedan trabajar y estudiar acá. Que puedan alquilar o comprar su casa. Quiero que al final de sus vidas tengan una vejez digna. Quiero cambiar la Argentina, por eso me impliqué en política.

Tras estas palabras, Villarruel dio su postura sobre Economía y Trabajo: "Todo lo que van a escuchar de Rossi es mentira. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001. Nosotros vamos a estabilizar la economía y bajar la inflación de un hondazo. El 19 de noviembre cuando estés por elegir tu boleta elegí continuidad o cambio".

Agustín Rossi sobre Economía y Trabajo: "Con Massa nos comprometemos a mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en la Argentina. Llevamos 37 meses de crecimiento del empleo asalariado registrado. Presentamos en el Congreso de la Nación un plan para llevar adelante el nuevo empleo".

Seguridad y Defensa: picantes cruces entre Rossi y Villarruel

"Malvinas es una cuestión importante para todos los argentinos y hay que tener posiciones claras. no podes tener una canciller que se quiere sentar con los isleños ni un candidato que admira a la Thatcher", le dijo Rossi a Villarruel.

En tanto, la candidata a vice de Javier Milei, le respondió: "Si él quiere hablar solo, que se vaya al living de la casa a hablar. Estoy indignada porque son unos mentirosos".

Tercer eje del debate entre Rossi y Villarruel: Salud, Educación y Políticas Sociales

El puntapié lo dio Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei por La Libertad Avanza (LLA). “Un chico hoy egresa de primario y no sabe ni hacer una oración con sujeto y predicado ni matemáticas simples. Es importnte, pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz pero tienen 60 días de clases. En la salud, el panorama es desolador. La salud es otro relato del gobierno", comenzó.

Luego, agregó: "No vamos a cerrar hospitales, pero sí vamos a auditar los planes sociales y no nos encontremos con la sorpresa de que haya gente que se vaya al exterior con el plan. Vamos a mejorar los sueldos de docentes, enfermeros y médicos”.

A su turno, Agustín Rossi, señaló: "Vamos a mantener las paritarias".

Villarruel, en tanto, indicó: "La única mujer a la que le va bien en este país es CFK. Ella puede decir que la privilegiaron. Los jubilados se están muriendo de hambre. Esperemos que la eduación no adoctrine". Ahora vienen los minutos libres.

"A la gratuidad le tenemos que agregar accesibilidad. En los próximos 10 años, la Argentina tiene que construir miles de viviendas", dijo él, pero la candidata a vice de Milei lo interrumpió: "Cada vez que ellos tuvieron un problema médico, van a instituciones privadas, nunca a instituciones públicas. Muy lindo todo lo que dice, pero no lo llevás a la realidad ni ustedes lo aplican. Ustedes son mentirosos".

Tras estas palabras, Rossi se defendió: "Estudiaba en una biblioteca porque no tenía para comprar libros. Si no tenía universidad pública, no lo hubiese podido hacer. Mi mamá era viuda".

Cuatro y último tema del debate entre Rossi y Villarruel: Justicia, Derechos Humanos y Transparencia

Agustín Rossi, arrancó diciendo:"En 1994 se incorporaron los tratados internacionales de DD.HH, son de cumplimiento obligatorio en la Argentina. Todavía hay 300 argentinos que se los robaron del vientre de la madre y se lo dieron a un militar. Los vamos a seguir buscando"

"Para el kirchnerismo es Nisman, el vacunatorio VIP, después Rossi contanos cómo es espiar jueces, la tragedia de Once, los Sena en Chaco, las fiestas en Olivos, los juicios por la expropiación de YPF, la causa de los cuadernos, el misil y las balas que se te perdieron, el dólar futuro, Milagro Sala en Jujuy, la compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena, Lázaro Báez. Todo esto nos lleva a decir, ¿querés como argentino continuidad o cambio?", apuntó la candidata a vice de Javier Milei.

"Si hay algo que privilegiamos es la soberanía del Estado argentino", continuó ella sobre el cuarto eje del debate. "El grupo mapuche no solo incendió casas, sino que toma tierras de un parque nacional. Tu gobierno no asegura que no haya incendios intencionales", agregó.

El debate se puso más picante durante los cuatro minutos de discusión libre cuando Agustín Rossi apuntó directamente contra Javier Milei: "El violento de tu candidato dice que practicaba boxeo con un objeto al que le ponía la cara de Alfonsín. Es una falta de respeto notable". Villarruel le retrucó: "Violencia es que ustedes le hayan negado la seguridad a los cordobeses cuando se acuarteló. Miedo no pueden tener de un ciudadano que lo único que quiere es dar libertad de elección y garantizar la libertad de expresión. Dejá de vender humo. La gente llora porque no tiene para comer".

Sin embargo, Rossi no se quedó atrás: "Tenés que tratar de generarle alguna propuesta a la gente. Dijiste que vas a bajar la inflación de un hondazo, pero no podés, no le tomés el pelo a los argentinos".

"Deje de usar a los desaparecidos, diga la verdad", cerró la candidata a vice del libertario Javier Milei, ante la atenta mirada de Rossi.

(Fuente: TN)