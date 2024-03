Las frases más destacadas del presidente Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1763737220148551848&partner=&hide_thread=false "Las universidades se han transformado en una herramienta de la izquierda" pic.twitter.com/owZpUElbve — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 2, 2024

-“El analfabetismo es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. La creación de universidades se ha convertido un negocio más de la política y en los profesorados de formación proliferan currículas de izquierda anticapitalista, en un país donde se necesita más capitalismo y más libertad”.

-“La mejor manera de gastar el dinero es gastando el propio, cuando se gasta el dinero propio en otras personas, se minimiza el costo; mientras que cuando se gasta el dinero de otros en uno mismo, se lleva al despilfarro. No hay peor manera de gastar que gastar el dinero de otros en otros: lo que hace el Estado".

-“Hace 35 años en su primer discurso acerca del Estado de la Nación el presidente Carlos Saúl Menem dijo que el coraje de un pueblo no se comprueba únicamente en el campo de batallas o al enfrentar desgracias, sino que también se comprueba por la cantidad de verdades que es capaz de soportar”.

-“En materia de seguridad nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio.

-"El informe de situación de las 114 dependencias de la administración pública nacional ha arrojado información alarmante entre las que destaca una deuda consolidada de 3 mil millones de dólares en bienes y servicios impagos. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla lo controla mal. Diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, para el beneficio del burócrata de turno”.

-“Detrás de todos estos males, nos encontramos con Estado Nacional inoperante, quebrado, que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal, general perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete”.

-“Este esquema putrefacto está tendido a todos los poderes del estado, tanto al efectivo, el legislativo y el judicial y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Sustentado por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para otro lado y eligen cuidadosamente a quién acusar y a quien no”.

-"Si lo que buscan es conflicto, conflicto tendrán. A diferencia de ustedes, que están pensando en la próxima elección, nosotros tenemos sed de cambio".

