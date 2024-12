Las declaraciones de alto voltaje de Rodolfo Bloch sobre la causa de acoso sexual: "Pequé de inocente"

En ese sentido, el decano de Exactas, afirmó que "es una denuncia completamente infundada" y que "nunca ocurrieron las cosas de las cuales me acusó, que son acoso sexual y laboral". Y que por esa razón "solicité que se instruyera un sumario a fin de que se aclare rápidamente la situación".

"Debo confensar que pequé de ingenuidad porque pensé que, en poco tiempo, iba a caer por su propio peso. No fue así. Duró un año y medio. Sobre la denuncia inicial hay, evidentemente, intereses que son de otro tipo, políticos fundamentalmente, que se subieron a esta denuncia para lograr objetivos de otra naturaleza", dijo Bloch.

El decano hizo un racconto de los acontecimientos. Explicó que "se sustanció el sumario. La persona no presentó pruebas consistentes. Me impusieron un principio de inversión de carga de la prueba. Soy yo, el acusado, el que tiene que probar que no hizo aquello de lo que se le acusa. Es muy controvertida. Si no es muy bien aplicada, muy profesionalmente aplicada, puede llevar a conculcar la presunción de inocencia". "Eso ocurrió con este sumario", espetó.

Embed - MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | By Rodolfo MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Publicado por Rodolfo Bloch en Miércoles, 4 de diciembre de 2024

Según Bloch, presentó "abundantes pruebas en contra de las acusasiones, que fueron sistemáticamente desestimadas" y que "una prueba fundamental no fue aceptada". "Llegamos a un punto en que terminó el sumario con una recomendación de separame del cargo. Una barbaridad total. No pudo ser demostrada en el expediente", manifestó.

Acto seguido, recordó que "el 19 de septiembre, una parte importante del Consejo entendió que no existían los elementos probatorios. La decisión del Consejo Superior fue archivar la causa". En ese debate, todos los decanos se abstuvieron.

Después "se levantaron voces airadas que cuestionaron a los consejeros que se abstuvieron. Es un irrespeto por las decisiones del Consejo. Se impulsó una medida para vehiculizar la reapertura de la discusión a través de un recurso de reconsideración con el pretexto de que no está fundada. No se puede reabrir una discusión sin nuevos elementos. Lo establece así el propio asesor legal (José Luis Miolano). No aceptó ampliar su dictamen porque todos los elementos están en las actuaciones del sumario".

Bloch agregó que "se ejercieron presiones a los consejeros que no votaron a favor de la destitución" ahora que se reabrió la causa. El jueves pasado, el Consejo Superior dio luz verde al recurso de reconsideración que pidió la denunciante con el apoyo del gremio APUNSJ y el patrocinio del abogado Roberto Correa Esbry, expresidente de la Junta Departamental de Capital Centro.

De acuerdo a las declaraciones de Bloch, la idea de la reapertura es que "se vuelva a discutir el tema y se cambie la resolución del 19 de septiembre por una que diga que hay que convocar a la Asamblea", que puede desvincular al decano del cargo.

"Confío en el Consejo Superior. Nunca he cometido las faltas de las que me acusó la denunciante. Me quedo con la confianza en la probidad de nuestros consejeros", afirmó.