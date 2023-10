Larreta, a fondo: "Me rompí el c..." y "no la vi venir"

P or primera vez después de la derrota en las PASO ante Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta habló a fondo del tema y asumió que “fue un golpe muy duro, no la vi venir”.

Streaming de Tiempo Verónica Benedetto, en Off the record: Bullrich "no tiene la intensidad de Milei ni la pasividad de Larreta"

“Estoy recuperándome del golpe, tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estuve hecho mierda al principio”, reconoció Larreta.

“Yo me preparé mucho, estudié; más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugar donde nunca había estado”, aseguro Larreta, quien manifestó sentirse “decepcionado”, y admitió haberse “deprimido”.

“Tenía esa sensación de angustia, de opresión en el pecho que sentís que no querés levantarte de la cama, que pensás que todo el futuro es negro”, contó.

"Es como un terremoto de emociones por todo lo que te preparás, yo me rompí el culo", disparó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1710255418356662682&partner=&hide_thread=false "Me la choqué, no la vi venir, hasta las 18 pensé que podía ganar"



Horacio Rodríguez Larreta recordó cómo se enteró que había perdido la interna de Juntos por el Cambio ante Patricia Bullrich: "Es como un terremoto de emociones por todo lo que te preparás, yo me rompí el culo". pic.twitter.com/oS94NcTL00 — Corta (@somoscorta) October 6, 2023

“Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenía para la Argentina”, reveló, pero “entre las 19 y las 21 empezó un proceso en el que no sabés si en tu equipo te dicen la verdad, de buena onda, tal vez no te dan el dato porque esperan mejores resultados de otras mesas...”.

“Me hacían sentir que iba a ser el próximo presidente. Es difícil a veces no creértelo”, reconoció.

Larreta contó que lo más duro de salir al escenario montado en el bunker de Juntos por el Cambio tras la derrota fue “recibir un aplauso de compasión”.

El alcalde porteño también habló de Mauricio Macri, sindicado adentro y afuera de Juntos por el Cambio como el hombre que lo condenó a la derrota, después de años de apoyo: “No me cagó; tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente”.

Finalmente habló de las elecciones que vienen, de Patricia Bullrich y Javier Milei.

Sobre su vencedora apuntó que “ella va a entrar al ballotage, estoy convencido. Es la mejor candidata a presidenta que tiene la Argentina”.

En referencia a Javier Milei fue mucho más claro que, por ejemplo, el mismo Mauricio Macri: “No es lo que quiero para gobernar la Argentina (…) Lo he dicho: no a la violencia, no a la agresión, no creo en eso (…) Yo propongo el acuerdo y viene el otro que propone pisarlo. Es exactamente lo contrario”, remató.