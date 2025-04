Lapidaria respuesta de Larreta a las críticas de Macri: "Él perdió con Alberto Fernández, el peor Presidente de la historia"

En medio de una campaña electoral que promete ser feroz en el distrito porteño, donde por primera vez Rodríguez Larreta se presentará como contrincante del PRO en las urnas, el ex dirigente del partido amarillo retrucó: "En vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen. Que pongan la Ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires".

"Durante los 16 años que gobernamos, 8 fui jefe de gabinete y 8 jefe de gobierno, le ganamos siempre al kirchnerismo ¿Sabes cómo? Trabajando, con buena gestión. Esa es la fórmula para ganar: trabajar. Eso es lo que la gente quiere. Gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones", apuntó.

Al día siguiente de las críticas de Macri, quien le reprochó ir por fuera de la estructura del PRO en las próximas elecciones, el ahora candidato a legislador porteño arremetió: "No importa el armado político de quién va con quién. Acá hay que gobernar bien, esa es la manera de ganar las elecciones".

Consultado acerca de si se siente frustrado por las críticas del expresidente, Rodríguez Larreta dijo estar "dolido" y argumentó: "Después de trabajar tantos años juntos, tener que escuchar esas agresiones me duele mucho. Acá lo único que es funcional es que el gobierno no funciona bien. Yo lo simbolicé con el olor a pis, pero es mucho más que eso".

A su vez, volvió a cuestionar la gestión de su sucesor en el Ejecutivo porteño, Jorge Macri. "Lo único funcional es que la Ciudad esté sucia. Por eso la gente puede votar en contra de quien gobierna. Si la Ciudad estuviera bien, si hubiera obras en marcha, si hubiera una transformación...A nosotros nos votaron siempre en la Ciudad ¿Sabes cómo? Laburando", subrayó.

Ante la repregunta acerca de si Jorge Macri no labura por la Ciudad, respondió tajantemente: "A la luz de los resultados, no está trabando para que la ciudad esté bien. A la luz de los resultados no. La Ciudad está más insegura, hay menos policías en la esquina. Eso me lo dice la gente. Camino la ciudad todos los días".

FUENTE: Clarín