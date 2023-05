Laciariazo en Capital: los diez factores de la (no tan) sorpresiva victoria

La ley de lemas -Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad)-, que funciona con tributación entre postulantes, jugó un papel preponderante. El rubio, ex ministro de Gobierno de Alfredo Avelín, tuvo un respaldo importante que colaboró con el triunfo de Laciar. Nada menos que 9.822 votos. Mientras que a Baistrocchi sus rivales internos le aportaron menos. El que más ayudó fue un giojista, el candidato del sublema San Juan Vuelve, Leonardo Gioja, con 4.834.

Hasta ahí las matemáticas, conocidas y analizadas. Pero ese batacazo, con el diario del lunes, como se dice popularmente, no fue tan así. La construcción del “laciariazo” se inició a mediados del 2021. Tuvo diez factores que vale la pena desglosar por las características de una campaña a la sazón peronista, fundamentalmente territorial y políticamente frentista. Incluso con una pata sindical.

Fuentes del entorno de Laciar y armadores confesaron que lo primero fue la decisión de “el mentor”. Es decir, el senador nacional y fundador de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo. Acercó los números de la dirigente a Orrego -actual líder del frente opositor Unidos por San Juan y cabeza de Cambia San Juan- y le pidió que analizara la situación. No para ganar, sino para apuntalar al espacio en el contexto de lemas, que impone la lógica de “mientras más candidatos, mejor”. Ella fue cabeza de lista en las legislativas del 2021, cuando el sello de Juntos por el Cambio sacó el 56,2% frente a un escaso 28,6% de Walberto Allende en el departamento.

El santaluceño tomó el guante, habló con Laciar, que le dio el OK y se puso a disposición. Y luego se reunió con el hasta entonces candidato del partido, el abogado Guido Romero. En varias ocasiones, el letrado, ex aspirante a la diputación departamental en 2019, había dicho que su “sueño” era gobernar la Ciudad de San Juan. Venía trabajando junto al presidente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, en un acuerdo programático, con el foco puesto en hacer frente al oficialismo y también al tándem Colombo-Enzo Cornejo, Actuar-Pro orgánico.

a.jpg Susana Laciar y Guido Romero.

Romero optó por dar un paso al costado y hacerse parte de la campaña de la legisladora nacional. “La idea era no dividir el voto para que las elecciones las liderara alguien de Producción y Trabajo”, comentaron los armadores el día después de los comicios provinciales. Un clásico. Es conocido que Basualdo antes y Orrego, ahora, buscan que sean sus propios alfiles los que estén a la cabeza de las construcciones. Sabían que Colombo estaba mejor posicionado e incluso valoraban el momento político que atravesaba el ex titular de la Anses San Juan. Laciar podía impulsarlo más, al menos en un principio.

Galvanizado el acuerdo entre la Diputada Nacional y Romero, los operadores aspiraron a sostener el vínculo ya forjado con Fernández y su partido, pues “Dignidad siempre tiene cinco o siete puntos fijos en Capital”. Inicialmente, la premisa de los lemas hizo que el ex vice de la Unión Industrial sanjuanina se lanzase como candidato a la Intendencia. Sin embargo, cercanos al cierre de listas ante la Justicia Electoral, el equipo liderado por Laciar entabló negociaciones para aliarse en una misma boleta. Fernández puso a consideración si debía desplegar a su fuerza en soledad, en alianza con Laciar o, cabía la chance, con Colombo.

“Cuando Gustavo habló con la gente de Rodolfo, le dijeron que tenían la lista de concejales cerrada, llena de compromisos”, dijeron. Por eso, tentado por la oferta de Laciar de completar la boleta con varios de sus nombres, decidió ir con ella. Desencadenó la furia del rubio al enterarse que Fernández declinó su candidatura. Desde su entorno salieron a torear: “Arrugan al momento de armar”. Pero no surtió efecto. La triada ya estaba conformada: Laciar, Romero y Fernández. Se ve ahora en los ingresos al Concejo Deliberante: el joven abogado Elio Martos -de Romero-, la provida Mónica Lobos -de Fernández- y el peronista de Miguel Ángel Pichetto, Alberto Dávila.

También, cabe mencionar, jugó un papel importante el bloquista disidente Enrique Conti, que se sumó al armado de Laciar. En un momento, Orrego barajó la posibilidad de hacerlo jugar porque es una figura conocida. Pero decantó por pedirle que se incorporara al espacio de la legisladora nacional. Además, el comando de campaña cerró un pacto con el secretario General del Sindicato Unión de Empleados Municipales (Suoem), Antonino D’Amico, enemistado hasta el tuétano con el peronista Baistrocchi, al que acusó de privilegiar desde el día uno de su gestión a la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn). El gremialista prestó las instalaciones sindicales para las actividades. Por ejemplo, un locro del que participó la precandidata presidencial del Pro, Patricia Bullrich.

Selladas las alianzas, cada uno de los firmantes debió desplegar sus fuerzas. Según ellos, los recursos económicos eran escasos en relación a sus competidores. “Un ejemplo es que los carteles de Colombo nos superaban veinte a uno. También en las redes, nosotros estábamos atrás. Por eso nos volcamos al territorio”, explicaron en estricto off desde el equipo de Laciar.

“Nos concentramos mucho en recorrer el departamento, caminamos tres veces Capital centro, y entregamos el voto en mano, para nosotros fue fundamental entregar el voto en mano”, dijeron. Luego agregaron un dato de color -que hay que cuestionar, pero sirve para graficar la situación-: “El día de las elecciones nuestros fiscales nos decían preocupados que no reponían votos de Susana, entraban y apenas ponían dos. Ganamos porque la gente fue con el voto que le dimos”. Es improbable, pero parte de la interpretación de los armadores y del relato que buscar instalar: una Laciar vecinal. Muchas de las actividades estuvieron destinadas a eso. Laciar bailando zumba frente al monumento al deporte. Laciar repartiendo libros en Plaza España. Laciar como árbitro en un fútbol cinco.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrrHDLSOfzc%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Susana Laciar (@susy.laciar)

La preocupación sobre los votos ese domingo va en tren con las encuestas que manejaban. Si bien esperaban un resultado positivo, la imagen era fluctuante. Para el comando de campaña, la intendenta electa despegó “recién doce días antes” y el consultor Maximiliano Aguiar dijo, en Off the record, el streaming de Tiempo de San Juan, que "en las elecciones 2021 y 2023, en la previa, la teníamos abajo en las dos situaciones".

Otro de los factores que influyó en el resultado fue el rostro de Fernández. Orrego y Fabián Martín -intendente de Rivadavia y candidato a la vicegobernación- definieron que sea el empresario el postulante a la diputación departamental. La premisa: que esos cinco o siete puntos de Dignidad se hiciesen efectivos. “Sin la cara de Gustavo no iba a funcionar, no podíamos guardarlo como primer concejal porque la gente no lo iba a ver, entonces darle un lugar preponderante en la boleta”, explicaron. Nuevamente, Orrego estuvo en las tratativas, pues afectaba también a Colombo, que no puso objeciones.

Asimismo, los operadores de Producción y Trabajo apuntaron a la búsqueda de la novedad de los capitalinos. A un proceso de renovación ante “las mismas caras”. Laciar nunca ocupó un cargo ejecutivo, acompañó a Basualdo y Orrego como candidata a vice. Tampoco hizo una campaña insistente en los medios de comunicación ni en propagandas en redes sociales. “No cansó”, dijeron. Y, al menos públicamente, no tuvo al caballo del comisario.

“La vinculación de Susana con Marcelo es la clave”, resumieron las fuentes. Sin embargo, “aunque nosotros sabíamos que Susana es la amiga de Marcelo y la asesora, no podíamos decirlo a viva voz más que a los vecinos, en las reuniones”. Recién a fines de la campaña pudo visibilizarse con mayor fuerza la relación estrecha de Orrego con Laciar. “Creo que hicimos las cosas bien cuando los vecinos lograron ver en Susana a Marcelo y en eso enfocamos la campaña territorial”, sentenciaron.

d6ef6de5-f4aa-450e-bbee-57eed3768886.jpg

Queda mirar hacia adelante. El interrogante es cómo estará compuesto el Gabinete municipal de Laciar que, según sabemos, tendría que ser más chico que el actual porque prometió disminuir la planta política. Ya hubo conversaciones con Rodolfo Colombo y personas de su equipo. Lo mismo con Eduardo Cerimedo y Gonzalo Ocampos, que hicieron una correcta elección y tendrán concejales a sus órdenes. “Va a ser un gobierno de coalición”, afirmaron.

Los diez factores, resumidos: