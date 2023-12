La viuda de Bravo, tras renunciar a la vicepresidencia del PB, dura con Rueda

"Es un punto final para mí. A los que me pidieron que me quede, les sirve de experiencia. Esto no le favorece para nada a Luis Rueda", comentó la viuda de Leopoldo Alfredo Bravo, visiblemente molesta porque sintió que le faltaron el respeto a quien fue su marido, al enrostrarle que él defendía el acuerdo con los justicialistas.

image.png Laura Adámoli, figura fuerte del PB, pegó el portazo a la conducción pero aclaró que no se va del partido.

La reunión del Comité Central del Partido Bloquista de la noche del miércoles iba a ser una más, en la que se presentaba la novedad a la conducción de que la Juventud del PB había desplazado a su líder por decir que votaba a Javier Milei, cuando orgánicamente los bloquistas habían decidido jugar con Sergio Massa. Entre los asistentes estaban el presidente, Rueda, cercano a Sergio Uñac, y la vicepresidenta Adámoli, quien acababa de hacer un posteo en las redes sociales apoyando al libertario. El clima tenso terminó con un fuerte quiebre: ella terminó anunciando su renuncia al cargo partidario, en desacuerdo con el rumbo que está tomando el bloquismo. Este jueves por la noche hubo una reunión en la casa de los Bravo donde se siguieron profundizando las diferencias con la conducción de Rueda y la necesidad de replantear el perfil de un bloquismo lejos del PJ.

image.png En junio, durante la campaña, los bloquistas, sin Adámoli, recibieron a Rubén Uñac en la sede cuando fue candidato a gobernador.

"Era una situación penosa porque era muy poca gente, y entonces eso parece que dolió mi comentario, cuando yo dije que realmente a mí me da mucha pena ver el partido en lo que está aquí, porque creo que si éramos 20 personas es demasiado. Entonces, cuando dije que renunciaba, no tengo por qué mentir, Luis se enojó, y empezó a ir al pasado, y la situación fue más penosa aún, porque ahí salió una cosa de resentimientos y de apellidos a los cuales protestan, pero se ve que en estos tres años y pico que acompañé estoicamente como una damita, enfrentando a la familia con taquicardias. Y dije, 'yo no tengo por qué soportar esto, porque mi misión era unir o tratar de unir la mayor parte de los bloquistas, y eso no se logró, y después salieron a decirme que yo andaba por detrás con la historia esa del presidente de la juventud que uno veía antes de la elección", expresó la dirigente este viernes, en diálogo con Radio Sarmiento.

"Yo no encabecé ningún acto de disidentes de nada, y yo me voy de la vicepresidencia, yo no voy a dejar de ser bloquista, pero yo me voy porque yo no voy a dejar la salud por algo que no estoy de acuerdo. Y anoche, ahí tanto que les molesta los apellidos, obviamente en la casa de Don Leopoldo, yo, aunque hubiese seguido siendo la vicepresidenta del partido, también iba a ir, porque en ese caso, sí, además de ser dirigente, yo fui con mis hijos que son los nietos, y fue donde pasaron su infancia. Entonces, ya es momento de que se unan", sostuvo.

"La palabra joder está en el diccionario castellano, que se dejen de joder, porque así como está, el partido bloquista se va a la ruina", lanzó Adámoli.

La viuda de Bravo llegó a vicepresidenta del partido en noviembre de 2020, convocada para dar una señal de unión dentro de la fuerza, siempre convulsionada por el impacto de la sociedad con el PB que viene desde 2007. En todos estos años los hermanos de Leopoldo Alfredo se han mantenido críticos de ese pacto electoral, al punto que algunos como Juan Domingo Bravo directamente se fueron a jugar con Juntos por el Cambio, junto a figuras bloquistas rutilantes como César Aguilar y Enrique Conti. Por otro lado, Adámoli tiene una hija que es concejal reelecta por JxC en Tigre, donde milita junto a su marido que viene de ser candidato a intendente en ese distrito bonaerense.

image.png Adámoli junto a Rueda y Caselles, cuando asumió en la vicepresidencia, en noviembre de 2020.

Una tensa reunión

Según contó Adámoli, el desencadenante de su renuncia fue un comentario del nuevo presidente de la Juventud Bloquista, quien entró luego de que echaran a su predecesor, Julián Gómez, por hacer público su apoyo a Milei en la previa al balotaje.

"Lo hacen pasar al chiquito ese, a Uriel Morales, que es amoroso realmente, también en la juventud del partido, o parte de la juventud en realidad. Y él, de manera muy educada, me dijo algo que me hizo pensar mucho, y a lo cual le dije, 'tenés razón Uriel'. Él me dijo, 'con todo respeto Laurita, nosotros somos el futuro, somos la juventud. Y a veces miramos para arriba, a la conducción, y entonces vemos que usted no está de acuerdo, con la formación del frente, entonces el mensaje...', y lo quisieron hacer callar, y les dije, 'no, yo lo quiero escuchar'. Entonces terminó su exposición, me hizo pensar mucho", aseguró Adámoli.

La dirigente se mostró molesta con Rueda, quien la habría destratado durante la cumbre del Comité Centrak. "Yo soy de dar testimonio de lo que hago, y tengo que evocar a los recuerdos de lo que fue la historia del partido y de la familia, pero con todo el honor lo hago, porque a mí no me van a venir a decir eso del apellido, yo me levanto todos los días y trabajo". Sobre si sintió que le faltaron al respeto, contestó: "Claro, sí, muy bajo, muy bajo", en un tiro por elevación a Rueda.

"Él se enojó conmigo, si yo le dije, no, parece que se enojó. Obviamente, la primera que me pidió delante de todos fue, Caselles, por favor que me quedara, después Luis lo mismo, porque claro, iba a pasar esto, que debería haber pasado antes", afirmó Adámoli.

Opinó que "yo no puedo ser más parte de la conducción de algo que estoy en contra, pero aparte, ya era como que yo estoy en contra de muchas cosas, por más que fui siempre orgánica, y mantuve la conducta, dijeron, 'apoyamos al Frente de Todos', bueno, apoyemos al Frente de Todos, yo no iba a salir a apoyar al Frente de Todos, lo que tuve que decir, siempre lo dije, está dentro del partido, ahí es donde se debaten las ideas".

Adámoli afirmó que "fueron muchas las actitudes, durante todos esos años, que obviamente, inconsulta yo, bueno, las dejé pasar. Me sentía como la figurita de la foto. Las dejé pasar, pues dije, 'bueno, si esto es para bien del partido'. Lo reconocí a Luis, porque de última vez es el que se lo pone al partido al hombro, porque hay que tener ganas, y yo nunca tuve ganas".

Y concluyó: "Dios quiera que todo se pueda eso resolver, pero si siguen con tanto resentimiento, tanto de un lado como del otro, porque yo lo que quería era eso, intentar el nexo de los dos lados, no pude, no pude, me retiro. La famosa grieta que está en el país, obviamente se ve en dos lados, y bueno, la grieta es muy profunda. En abril habrá internas y que se maten o que se unan de una buena vez, pero no, yo la salud no la dejo por nada".