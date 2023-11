Por el efecto Milei, explotó la interna en la cúpula del Partido Bloquista

En su estado de Facebook, a pocas horas del triunfo del candidato de La Libertad Avanza, la vicepresidenta del PB y viuda de Leopoldo Alfredo Bravo, posteó "hoy es un día feliz. Argentina levántate y anda", en un sugerente fondo violeta. No pasó desapercibido para sus correligionarios, algunos de los cuales opinaron que la dirigente no respetó el pacto que se acordó por mayoría dentro de la fuerza centenaria.

image.png

Consultada por Tiempo de San Juan, Adámoli aseguró que "la postura mía fue siempre la misma. Nunca estuve en ningún acto y respeté al presidente, lo acompañe desde el silencio desde el primer momento que teníamos que decidir. En julio pedí en el Comité Central que se diera libertad de acción y no se dio, esa decisión la respeté y todo el mundo lo sabe", dijo sobre su planteo que se dio tras la derrota del frente oficialista en las elecciones a gobernador. Aclaró que su simpatía por Milei es personal.

"El bloquismo debería hacer una reunión, nunca en caliente y siempre pensando, porque no es una iglesia, hay que discutir que es lo mejor para el partido Bloquista", afirmó. "No hay que tomar definiciones ya pero sí escuchar todas las opiniones, ahora que tenemos un gobierno por delante". Sobre el acuerdo con el PJ que se estrenó en 2007 y que fue promovido por su esposo "Polito" Bravo, opinó que "son ciclos que se cumplen".

Adámoli lanzó que "Polito hace 13 años que murió y no sé qué haría si estuviera vivo pero yo puedo tener una opinión diferente". Adámoli lanzó que "Polito hace 13 años que murió y no sé qué haría si estuviera vivo pero yo puedo tener una opinión diferente".

Respecto de su posición política, indicó que prevé ahondar en una discusión dentro del partido. "Siempre hablo cuando hay reunión de Comité. Lo importante es respetar las ideas de cada uno. Ha pasado una elección de gobernador, una de presidente y hay que volverse a juntar, hay que ver cómo se da este gobierno. No hay que decidir nada ahora, no hay que apresurar decisiones, pero sí escuchar".

Por lo pronto, Rueda considera que internamente le siguen pidiendo que siga siendo aliado de los peronistas, a la vez que planea darle un rumbo al PB de cara a su nuevo rol como partido opositor al orreguismo. Tendrá su bloque en la Cámara de Diputados y pretenderá jugar fuerte dentro del recinto con sus cuatro legisladores en un bloque que él prevé presidir. En los papeles, los bloquistas ahora se consideran autónomos dado que el acuerdo con el PJ venció con las elecciones y hasta las legislativas dentro de dos años no necesitarían definir alianzas. También pesa que en abril próximo vencerán los mandatos en la conducción y por eso se anticipa que estas diferentes posiciones políticas jugarán fuerte en la futura configuración partidaria.

image.png El presidente de la Juventud Bloquista, Julián Gómez, aseguró que "la mayoría de los jóvenes bloquistas votó por Milei".

En el bloquismo no pueden soslayar que la figura de Milei generó un cisma impensado. Los dichos de Adámoli no son los únicos de este post balotaje. Este martes también apareció Gómez para ratificar su simpatía por "El León". En una entrevista con Canal 13 San Juan, aseguró que "la mayoría de los jóvenes bloquistas votó a Milei" y que "la gente nos decía: yo los voto si van solos". Y ahondó: "muchos chicos de la juventud no se sentían identificados por la simple y lógica idea de conocer el contexto social que había, económico, no se sentía cómodo el joven con un proyecto que evidentemente al país no le estaba haciendo bien. Por este motivo el joven creyó que un candidato que se enfrentaba a Massa podía ser una mejor opción".

El caso de Gómez, que había develado sus ideas antes del balotaje, despertó días atrás molestias dentro del ruedismo e incluso se habló de que podrán echarlo de la Presidencia de la JB, cosa que Rueda dejó en manos de este órgano auxiliar del Comité Central. Pero a Adámoli nadie amenaza con echarla.