Laura Adámoli renunció a la vicepresidencia del Partido Bloquista y encabezó un acto disidente

La historia continuó con la celebración de Adámoli tras la victoria del líder de la Libertad Avanza. También vía redes sociales. De alguna manera, confirmó que el joven no actuaba en soledad, sino que tenía su respaldo. Así como el apoyo de los disidentes que están dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, la concejal macrista de Tigre, Sofía Bravo, hizo público su contento con la decisión de Gómez de disentir con la decisión orgánica.

Naturalmente, hubo reacción del oficialismo. Los jóvenes del Comité de Caucete desplazaron a Gómez como delegado. Sin ese cargo, no podía continuar al frente de la Juventud, pues sólo los delegados pueden votar y ser votados para definir los puestos de mando. De manera que quedó afuera de la pata joven del bloquismo, aunque continúa como afiliado.

Ahora, Adámoli pegó el portazo como autoridad del Partido Bloquista. Este jueves, a las 20, en la casa histórica de Don Leopoldo Bravo, ubicada por calle Mitre, se celebraron los 40 años de democracia bajo el lema "Un líder es para siempre". Correligionarios de distintas partes confluyeron en el acto que tuvo como voz más importante a presidenta de la Fundación Banco San Juan y viuda de "Polito". En las redes sociales, Gómez remarcó: "Las verdaderas bases bloquistas".

Este diario se comunicó con la ahora exvicepresidente. Adámoli respondió: "Ayer renuncié a la vicepresidencia primera del partido en reunión de Comité central. Lo tengo que hacer por escrito y seguramente será en el día de mañana". La dirigente ya había expuesto anteriormente su disconformidad con el apoyo a la candidatura de Massa. Incluso dijo expresamente que no lo iba a votar, sino que su candidato era otro.

Por su parte, el miércoles, el presidente Luis Rueda habló en el streaming de Política Off the record. Explicó que Gómez no era siquiera afiliado en la previa a las elecciones de la juventud y que formó parte de una prenda de unidad y que recibió un gran apoyo. "No sólo se lo contuvo desde lo partidario, sino que tiene un cargo en el Gobierno de San Juan", contó el líder bloquista. "Vos no te podés acordar que estás en desacuerdo cinco días antes de que se termine el gobierno", dijo. "Si tanto te molestaba el acuerdo con el peronismo, nunca hubieses asumido", espetó.

Rueda dejó un halo de duda respecto a las decisiones del joven y de los opositores en general. "Yo sé por dónde ha venido, con quién se ha sentado, con quién hablado. No me puede engañar", expresó. "Lo desplazaron por no consultar a las bases y respetar la institucionalidad de un partido con 105 años de historia", sentenció.