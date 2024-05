La visita de Munisaga a Cristina Kirchner destapó la pulseada por la Junta y reactivó al orreguismo

La zozobra tuvo un despliegue amplio. Incluso llegó a Rawson, un departamento públicamente calmado por el pacto del intendente Carlos Munisaga con el sector del exintendente Juan Carlos Gioja. El jefe comunal que asumió el 10 de diciembre del 2023 tejió acuerdos con el giojismo ni bien ganó las atípicas elecciones -con lemas y sin la categoría de gobernador y vice por decisión de la Corte Suprema- del 14 de mayo del año pasado. Es un facto: su mano derecha en la Municipalidad, Sebastián Chirino, proviene de las huestes giojistas.

La trayectoria de Chirino se remonta a la creación de la Unidad Básica Patria Grande -que no debe confundirse con el partido- y la coordinación del Centro Integrador Comunitario de Médano de Oro. Fue concejal por la lista de Juan Carlos Gioja y un firme defensor del proyecto. Luego integró el equipo de trabajo de Rubén García, mientras estuvo bajo el ala del giojismo. Y finalmente recaló con Munisaga. No fue una sorpresa. Fuentes del mismo sector dijeron que no pudieron "contener" al joven y que "lo dejamos ir". Otro que está enrolado en la nueva gestión es el expresidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, que actualmente es asesor.

En una palabra: Munisaga buscó contener al sector que mayores problemas podía traerle. La intención era -es- desarticular el rol opositor del giojismo que tanto conflicto causó durante la administración de Rubén García. Institucionalmente, la relación entre ambos bandos es buena. Se ve reflejado en el comportamiento del Concejo Deliberante. Por ahora, no hubo quiebres y parecen lejanos.

Las representaciones en el Deliberante están bastante repartidas. Prima el dialogo entres las fuerzas que hoy componen el oficialismo. El sublema uñaquista Vamos San Juan obtuvo 10.194 votos. Por su espacio, ingresaron tres ediles: el nuevo presidente del Concejo, Ignacio Coronado, y Adriana Díaz y Daniel Poblete. Por el mismo sublema, figuran los concejales de Mauricio Ibarra, que sacó 5.982 votos, Vanina Andino y César Sosa. Por el sublema giojista San Juan Vuelve, Juan Carlos Gioja - 8.107 votos- ingresó a Maximiliano Alessi y Azucena Ríos. También Roberto "Yeyo" Sosa - 5.319 votos- logró meter a su hermana, Gabriela Sosa.

Justamente, la edil Azucena Ríos, más conocida por su segundo nombre, Romina, introdujo, quizá sin saberlo, un cambio en las relaciones político partidarias entre el exsecretario de Seguridad de Sergio Uñac y el giojsimo. La concejal motorizó el encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria. Nuevamente, la historia es conocida. El video salió en todos lados porque la propia exmandataria publicó las imágenes en sus redes sociales. Dio un mensaje de unidad del peronismo. Usó de ejemplo a Rawson. ¿Funcionó? Últimamente, desde la elección de Alberto Fernández como candidato a la Presidencia de la Nación, Kirchner no tiene tan buen tino. Generó un conflicto al interior de la Junta Departamental. Impulsó la discusión por el liderazgo.

Fuentes confiables indicaron que Munigasa viajó a Buenos Aires para entablar negociaciones con funcionarios de La Libertad Avanza. Trabajó en planes y proyectos de obras para el departamento. En eso, la concejal Ríos lo invitó al Instituto Patria. El intendente consultó con su entorno íntimo. Varios le recomendaron no asistir. Pero finalmente concurrió a la cita con la expresidenta. Después salió en varios medios de comunicación para aplacar las críticas. En ocasiones remarcó que no es kirchnerista. Sobre todo en un departamento donde Javier Milei ganó con amplio respaldo las elecciones generales y el balotaje. Ríos no se mandó sola. Antes del convite, llamó a su jefe político, Juan Carlos Gioja, para preguntar qué hacer. El exjefe comunal dio el OK.

La visita a Cristina Kirchner despertó una situación dormida. Después de la reunión, la facción giojista sacó a relucir a su espada para la conducción de la Junta: Romina Ríos. Si Gioja no se presentase, la opción con más chances es la concejal. En tanto, Munisaga fue muy claro en una rueda de prensa del 22 de abril: "Mi pretensión es dirigir la junta departamental de Rawson y a partir de ahí tener todo el peronismo junto trabajando para recuperar y consolidar la confianza del pueblo". Entonces, arrancó la pulseada. Y hay más actores en escena.

El actual presidente de la Junta es el exsubsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Marcos Andino, que tiene una historia sinuosa. Arrancó como candidato a presidente por el espacio Rawson Nuevo, del entonces defensor del Pueblo, Pablo García Nieto. Peleó la interna de marzo del 2020 con Rubén García y ganó. Pero después decidió alejarse del espacio que lo catapultó a la titularidad y seguir solo. Las fuentes aseguraron que hoy no está en consideración para continuar en el cargo. Los accionistas mayoritarios son Munisaga -reciamente afiliado al justicialismo, pero conducción natural por su rol de intendente- y el giojismo.

También está la diputada departamental Sonia Ferreyra. La mujer es vicepresidenta de la Junta y pretende continuar en el cargo. Es la nueva referente del espacio Rawson Nuevo ahora que García Nieto timonea el Tribunal de Cuentas y no puede tener actividad partidaria. La legisladora tiene una posición tomada: secundará a Munisaga para reestablecer el orden natural de una Junta peronista: el intendente es presidente y la diputada o diputado es vicepresidente. Corta. Abre otra pulseada porque, en caso de un eventual acuerdo Munisaga-Gioja, ella quedaría afuera. Son múltiples los escenarios e interpretaciones de un disputa que empezó el sábado en el Congreso del PJ San Juan y que tiene por delante 150 días para arreglarse.

Mientras tanto, el orreguismo salió a jugar fuerte en su rol opositor en el municipio. Los tres candidatos del sublema de Marcelo Orrego, Cambia San Juan, -Verónica Benedetto ( 4.327 votos), Fabiana Carrizo (4.314 votos), y Adrián Martínez (2.742 votos)- lograron una banca cada uno: Pedro Calvo, Ceferino Ruiz y Modesto Fernández, respectivamente. El primero, del Pro, presentó un exhaustivo pedido de informe sobre gastos y contrataciones. Ya son tres los pedidos de informe. La lupa está puesta en presuntas irregularidades.

Fuera de la pirotécnica política de varios planteos mediáticos -también institucionales- para conocer cómo viajó el intendente a ver a la expresidenta Cristina Kirchner, hay otra iniciativa: Cambia San Juan reclamó transparencia en los movimientos financieros de la Municipalidad. Calvo presentó un pedido de informe completo de los gastos que hizo la gestión desde la declaración de estado de emergencia municipal en materia de limpieza y mantenimiento urbano a principio del 2024. En ese momento, el Concejo Deliberante autorizó contrataciones por "compulsa abreviada" con un límite de hasta 70 millones por cada una.

"Este bloque estima necesario y urgente el presente pedido de informe", argumentaron los integrantes de Cambia San Juan para fundamentar el proyecto de comunicación. Son siete artículos que contienen la exigencia por conocer a fondo los movimientos de dinero del municipio. Solicitaron al Ejecutivo municipal un "informe general sobre la totalidad del gasto realizado, compras realizadas y áreas a las que fueron destinadas dichas compras".