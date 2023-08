La secretaria de Ciencia y Tecnología de San Juan comparó la propaganda de Milei con la nazi

"Ha salido un video que muchos lo deben haber visto porque todo el mundo está viendo los videos que hace Milei. Hace una parodia de la casta y entra una cocina y solo se sienten sonidos y de la cocina sale una gran cantidad de ratas. Y te muestra las ratas y él es el que lucha contra las ratas. Pero él verbaliza y dice 'esta es la casta yo me voy a hacer cargo de la casta'. Y de la cocina salen las ratas porque está en un restaurant peleándose con la casta que no le sirve a tiempo la comida que él quiere comer. (Joseph) Goebbels animalizaba los colectivos, como los judíos, y los caricaturizaba como ratas. Yo invito a los que están escuchando este programa a que vean en Netflix 'El ascenso de Hitler', es muy fuerte", opinó este jueves la ministra de Ciencia y Secretaria de Ciencia y Tecnología de San Juan, sobre el fenómeno de Javier Milei tras las elecciones PASO.

También hablo la funcionaria de la legitimación popular que tiene el planteo del candidato a presidente de La Libertad Avanza. "En Alemania de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán estaba destruid, se habían asesinado millones de alemanes, habían ido una guerra sin sentido, perdieron la guerra y después viene el Pacto de Varsovia que era un pacto que era humillante para el pueblo alemán. Hitler era un muchachito muy castigado por sus padres, golpeado, abusado por sus padres, una historia muy trágica en la vida de ese hombre, que emerge en un discurso muy virulento en el 1923 en una cervecería y un discurso de antisistema, y adhiere el pueblo que estaba en un contexto calamitoso, un contexto de frustración. La Argentina está en estos momentos. No salimos de una guerra pero estamos en un contexto de frustración muy grande. Hemos salido de una pandemia que es equiparable a los efectos de una guerra, en algunos sentidos. Estamos en un proceso de inflación muy agresivo provocado por múltiples causas y hay un sistema de partidos que no está dando respuesta a la necesidad urgente de comer, de vestirse, de tener una vivienda".

La secretaria que integra el gabinete de Sergio Uñac advirtió, en diálogo con Canal 13 San Juan, que "lo peligroso no es el abismo que proponen como solución a este estado de cosas, lo peligroso es que eso que propone, quemar el Banco Central, venta de órganos, liberalizar el mercado de las armas, liberalizar el mercado del conocimiento, hacer que el conocimiento sea un mercado y no un derecho social y colectivo, hacer que la ciencia se mercantilice y no sea un derecho social colectivo de los pueblos soberanos... lo problemático es que se institucionalice. ¿Y qué es institucionalizar? que ganen las elecciones, que en las estructuras del Estado operen a favor de esas ideas que nos llevan al precipicio".

Además, Benavente sentenció: "Eso requiere de represión. Por eso los ministerios que no va a dar de baja son los de Defensa, de Seguridad, esos los va a mantener, pero los ministerios del conocimiento en una sociedad del conocimiento los va a dar de baja".

La funcionaria uñaquista reaccionó así a las propuestas de Milei que en las últimas horas en una entrevista televisiva aseguró que "al Conicet como existe hoy hay que cerrarlo", lo que se sumó a sus ideas de arancelar la universidad pública y gratuita y de crear "vouchers" para estudiar en Argentina.

Benavente expresó que "lo primero que pienso es que frente a un contexto de mucha frustración de los argentinos y argentinas porque el país que queremos, que necesitamos no se está realizando, emerge una tercera posición es una posición antisistema. Es una posición vinculada a una propuesta que dice 'ni el peronismo pudo, ni los liberales de Macri pudieron, ni Bullrich ni Larreta, ahora vengo yo que propongo que los partidos ya no funcionan más, son la casta y en todo lo que han hecho han fracasado, ahora vengo yo con nuevas reglas'".

Y profundizó la secretaria: "Esas reglas se parecen mucho a las reglas previas a la Constitución de la República tal como la conocemos, Alberdi por allá atrás. Un Estado donde los avances en derechos como la educación pública, la ciencia y la tecnología, las instituciones. Tuvimos que pasar muchas cosas los argentinos y argentinas, guerras, peleas fratricidas, de constitución del Estado nacional. Hoy estamos acá porque ha habido una disputa fuerte, porque hubo una condicionamiento muy grande del Fondo Monetario Internacional. Seguimos viviendo esto y además porque el gobierno no está pudiendo dar respuesta a las necesidades acuciantes de un pueblo que se empobrece por la inflación".

Benavente opinó que "tenemos distintas formas de salir del brete pero ninguna de las personas sean del partido de Juntos por el Cambio o sea de Unión por la Patria, ninguno de los dos partidos cree que la solución sea rompan todo, rompan las instituciones, rompan los acuerdos democráticos, rompan lo que hemos logrado hacer juntos, porque la ciencia es un espacio donde mayoritariamente nos pusimos de acuerdo".

Además, analizó que "hoy viene una tercera vía que emerge con características, a mi juicio, religioso-mesiánicas y que a lo mejor podemos hasta empatizar en el diagnóstico. Hay gente que dice es cierto lo que dice. Pero la solución social que ofrece es una solución absolutamente destructiva, peligrosa, que nos arroja a un abismo muy complejo de dependencia".

Advirtió la funcionaria sanjuanina que "es muy peligroso que la empatía con el diagnóstico nos confunda y nos arroje a una solución que nos va a atomizar como sociedad, que nos va a separar unos de otros, que el mensaje va a ser 'si lo podés vender sos exitoso, si lo podés vender seguí haciendo ciencia. Y si no lo puedes vender, si trabajas haciendo ciencia para algo que molesta el mercado Como por ejemplo agroquímicos agrotóxicos, investigaciones sobre contaminación, no lo vas a poder hacer porque no hay quién te la vaya a financiar".