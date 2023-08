La reunión secreta de Gattoni con Juan Carlos y contactos de segundas líneas por la unidad

Cada contacto telefónico duró poco y no hubo tiempo de reproches ni convites. Fuentes del uñaquismo y del giojismo validaron las versiones.

El 2 de julio, José Luis Gioja -en el rol de candidato a gobernador- llamó a su contrincante dentro del lema San Juan por Todos, Rubén Uñac, para cotejar conteos provisorios. El legislador nacional y cabeza del espacio San Juan Vuelve habló apenas unos minutos hasta que el teléfono llegó a manos del mandatario provincial. El pedido, según reconstruyeron las fuentes, fue claro: “No entreguemos la provincia todavía”, porque en el voto a voto todavía tenía esperanza. Del otro lado de la línea, denegaron esa iniciativa: “Vamos a admitir la derrota”. Ese día, el candidato de Cambia San Juan, Marcelo Orrego, se consagró como gobernador electo y puso fin a 20 años de hegemonía justicialista.

El 13 de agosto volvió a ocurrir. Esa vez, Sergio Uñac levantó el teléfono como gobernador y como precandidato a senador nacional. La llamada duró apenas dos minutos. La idea era coordinar un discurso para llevar tranquilidad a la militancia de cada sector. Tuvo efecto. Si bien el precandidato por ese espacio era Juan Carlos Gioja, fue José Luis quién recibió a los medios, admitió que habían perdido la primaria contra la lista uñaquista Vamos San Juan y que había un avance claro de La Libertad Avanza, de Javier Milei, en la provincia y a nivel nacional.

“Estamos esperando que el que salió primero convoque, porque eso es lo que tiene que hacer. Nosotros humildemente vamos a responder y trabajar para que nuestros ideales sean los que se impongan”, dijo Gioja, en rueda de prensa, en búnker del frente. Luego, Uñac dio una encendida arenga en la sede del Partido Justicialista, en calle 25 de Mayo. “Seguimos vivos, compañeros. No nos olvidamos de la capacidad de triunfar”, apuntó y pidió por la unidad.

Sin embargo, la unidad del peronismo en San Juan es una ecuación compleja. Tiene su parte aritmética -con los números sobre la mesa después de cada elección- y tiene su parte de construcción narrativa. La reunión -casi informal- entre el vicegobernador Roberto Gattoni y el diputado provincial Juan Carlos Gioja resumió ambas posturas. Pasó en el despacho del VG, entre reuniones de rigor de la Cámara de Diputados. El presidente nato le expresó que debían juntarse para empezar a trabajar en conjunto de cara a las generales.Gioja coincidió, pero consultó bajo qué lineamientos. Aparentemente, de acuerdo a lo que señalaron las fuentes, “no hubo una respuesta conducente”, sino al contrario, “depende lo que decidan Sergio y José Luis” y la comunicación se cerró.

Tanto el giojismo como el uñaquismo esperan gestos políticos. Sobre todo, porque en el medio de las elecciones que restan -las generales del 22 de octubre y eventualmente el balotaje del 19 de noviembre- está implícita la conducción del partido. Tema para algunos casi resuelto y, para otros, con todo por discutir. Cabe recordar que en la antesala a las primarias de agosto, el mismo Flaco Gioja pidió que la renovación pasara por quién ganaba la interna abierta.

Entonces, para el uñaquismo ya no es significativo el resultado de las elecciones a gobernador del 2 de julio, donde Gioja se impuso por 116.679 votos frente a los 72.683 de Rubén Uñac. Para ese sector, fue un barajar y dar de nuevo. En las Paso, la lista del mandatario sumó 73.048 votos en la categoría de senadores contra los 58.790 de Juan Carlos. Se invirtió la situación en el plano interior del peronismo. Aunque, hay que decirlo, en ambas ocasiones acusaron los golpes de contrincantes externos. Primero Orrego, después los representantes de Milei.

En tanto, para el giojsmo la interpretación no es la misma. Para ese espacio, Sergio Uñac y sus aliados sostuvieron un techo de votos el 2 de julio y el 13 de agosto. En ambas, superaron los 70.000 votos. Y ahora necesitan de cada voluntad para cosechar sufragios. “El peronista que más mide es el Flaco”, afirmaron. El dato es cierto. Pero también es cierto que no está en carrera y el candidato del partido es Uñac. Ese es un punto de coincidencia de los bandos. Para ambos, guste o disguste, el peronismo tiene un solo candidato: Sergio Uñac. Y van a tener que trabajar para llevarlo al Senado de la Nación.

Si bien las cúpulas de Vamos San Juan y San Juan Vuelve sólo tuvieron como vaso comunicante esa charla presencial entre Gattoni y Juan Carlos, las segundas líneas e incluso agrupaciones militantes están en permanente contacto. Los une algo que podría describirse como auténtica preocupación por el panorama nacional que giró a la derecha con Javier Milei y Patricia Bullrich, y que tiene a un Sergio Massa como ministro-candidato en aprietos económicos constantes. Trascendió que algunas Juntas Departamentales buscaron hablar con Gioja y con Uñac.

No obstante, el punto fuerte de las conversaciones está entre quienes representan un recambio generacional. Uno de los voceros de esa movida es el director de Relaciones Internacionales y coordinador de la Agenda 2030 en la Argentina, Matías Sotomayor. El dirigente, que es parte del equipo de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dijo en el streaming de Tiempo, Off the record, “necesitamos un cambio de pensamiento, un cambio generacional arraigado en los valores de lo que se hizo bien en la Argentina con Néstor y con Cristina”.

La frase más saliente y que resiste cualquier análisis del candidato al Parlasur por el uñaquismo, al respecto de una posible campaña conjunta: “Eso tienen que decidirlo quienes encabezan, pero yo nunca perdí comunicación con mis compañeros.Con mis compañeros he construido una generación. Siempre hubo buena comunicación, no puedo negar con quién estoy formado, de dónde vengo y Sergio Uñac siempre lo ha respetado”. Sotomayor es uno de los interlocutores con el sector de los hermanos Gioja. También el intendente electo de Pocito, Fabián Aballay, que está a cargo de tender puentes tras bambalinas.

En el giojismo son cautos sobre la unidad plena. Saben, según las fuentes, que apoyarán a Uñac de manera formal. Sin embargo, también saben que deberán hacer un esfuerzo doble por convencer a la propia tropa. Fundamentalmente, porque el discurso en ese espacio es crítico de la gestión de Uñac, tanto en la provincia como en el partido. “Necesitamos que haya gestos para alinearnos”, dijeron. El diputado Leonardo Gioja es uno de los que impulsa el diálogo. En la cabeza del legislador está la renovación partidaria con una “gran mesa de diálogo” entre sectores, que involucre al panperonismo: intendentes electos, diputados, equipos técnicos, la facción de Fabián Gramajo y la de Cristian Andino, el gobernador y el ex gobernador.

Es una idea que el uñaquismo no ve con malos ojos para darse a la tarea de reconstruir el justicialismo sanjuanino. Pero no están dispuestos a discutir condiciones hasta que termine el largo calendario electoral nacional.