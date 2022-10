La renuncia de una Ministra: ¿por los mapuches o por un escándalo sexual?

Cuando renunció Elizabeth Gómez Alcorta al ministerio de Mujeres y Género no se dudaba de la razón: la decisión del gobierno nacional de trasladar a 7 mujeres mapuches detenidas, una de ellas a punto de dar a luz, a cárceles federales en la provincia de Buenos Aires.

Gómez Alcorta puso el grito en el cielo y a nadie extrañó. Como antecedente, la ahora ex ministra contaba haber sido la abogada defensora de Jones Huala, el líder de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, acusado de incendiar inmuebles y huir a Chile.

Pero desde Juntos por el Cambio desconfían de que esa haya sido la razón, o la única razón, de la renuncia de Gómez Alcorta. Y consideran que la dimisión “fue una cortina de humo para tapar las denuncias penales de acoso sexuales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

El diputado Gerardo Milman presentó un pedido de informes en el que se pregunta: “¿Podría ser, que uno de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, Genero y Diversidad? ¿Estaría al tanto de esta situación dentro de áreas dependientes del Ministerio de Seguridad y la pasividad ante los hechos consumados?”.

"Sería bueno saber, si desde el Ministerio de Seguridad, se han activado los protocolos de violencia de género y de violencia institucional, que tanto predican y han venido vociferando a los cuatro vientos desde la asunción de la presidencia de Alberto Fernández", señaló.

Estas voces, según el diputado macrista “solo son declamaciones al viento, sin mucho peso institucional, ya que cuando se han producido casos de abusos de poder y acoso hacia el personal femenino, estas han estado desamparadas y libradas a su suerte".

En principal involucrado en el caso sería el oficial inspector Eduardo Ariel Medina. Trascendieron testimonios de víctimas que cuentan momentos de horror vividos en presencia de este uniformado.

Una de las presuntas víctimas declaró que “en septiembre de 2021 me empezó a decir que quería que sea su secretaria. Siempre desde el primer momento noté que me miraba lascivamente, me miraba la cola sin disimulo, y a principio de este año empezó de a poco a decirme piropos haciéndose el gracioso, y observaciones sobre mi cuerpo...", y precisó detalles como que “cuando lo iba a saludar corría la cara para besarme en la boca”.

Ante la queja de una de ellas, el presunto abusador habría respondido. "Negrita vos sos madre soltera, ¿no? ¿Y si te mando a un equipo a trabajar en horarios raros con quien dejas a tu hijo, se te re complica no?... Ni en pedo te dejo ir de la Unidad, me vas a tener a tener que aguantar así, feo y baboso como soy… Bien calladita que el horno no está para rebeldes".

Algunas víctimas están estudiando una presentación legal también contra el director general de la PSA Jose Glinski, por "abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público".