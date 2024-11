La reapertura de la causa dejó a Bloch contra las cuerdas si los decanos cambian el voto

El 19 de septiembre, en una sesión -no tan- secreta, el Consejo Superior no convalidó el pase del pedido de destitución del decano Bloch a la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la casa de estudios. La definición generó revuelo en la universidad porque el decano Bloch zafó gracias al voto de sus pares.

En rigor, los consejeros apoyaron mayoritariamente la desvinculación del acusado. Hubo diecinueve votos afirmativos -nueve de los estudiantes-, apenas seis en contra, y trece abstenciones, con los jefes de las facultades a la cabeza. De manera que no se consiguieron los dos tercios necesarios del total del cuerpo que tiene representantes de los cuatros sectores del cogobierno universitario. Es decir, veintises votos.

Inmediatamente, la denunciante, una empleada nodocente de Exactas que buscó ser parte del Gabinete de Bloch, reaccionó en contra de la medida. En una entrevista con Radio Sarmiento, la mujer aseguró: "Sentí una lluvia de trompadas al enterarme del resultado. He estado golpeando puertas, la tibieza de las autoridades del Rectorado es deplorable". Pidió la reapartura de la causa, que contó con el respaldo del gremio APUNSJ.

Tanto el sindicato de personal univeritario, conducido por Daniel Durán, como el abogado de la presunta víctima, Roberto Correa Esbry, argumentaron que el pase a archivo careció de fundamentos sólidos. Remarcaron que hubo trece consejeros que se abstuvieron de votar y no explicaron las razones de su decisión, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Principalmente porque tanto la parte instructura sumariante como la Oficina de Igualdad de Género de la Unsj pidieron desplazar a Bloch del cargo.

"La mayoría entendió que había que dar pie a la destitución, pero los decanos no se animaron a votar en contra de uno propio a meses de las elecciones", razonaron las fuentes universitarias, en septiembre. Hubo mucha rosca. En la previa al debate de la destitución, Bloch envió mensajes de texto a los consejeros con parte de la documentación probatoria que lo daba por inocente. Levantó el telefóno la cantidad de veces necesarias para hablar con el resto de los decanos. El secretario de Bienestar, Lucas Molina, jugó fuerte en contra del decano. Convocó a reuniones y pidió la asistencia para garantizar los dos tercios afirmativos, aunque sin suerte.

Los decanos quedaron bajo la lupa y la campaña electoral universitaria se metió en la discusión. El arquitecto Jorge Cocinero, principal opositor a la gestión del rector Tadeo Berenguer, votó a favor del pase del pedido de destitución a la Asamblea. El otro candidato, el decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Velasco, optó por la abstención y explicó que anteriormente había bregado por una moción para extender y clarificar la investigación sobre la denuncia de acoso. Un argumento similar usó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, conocido por su nivel de progresismo en sangre. Fundamentó su abstención en las dudas en el proceso administrativo.

Off the record, los consejeros que decantaron por la abstención afirmaron que no iban a mancharse por una operación política fallida del Rectorado. Aparentemente, no hay dudas respecto a la veracidad de la denuncia de la presunta víctima. Sin embargo, hay un cuestionamiento generalizado al rosqueo de los alfiles de Berenguer que impulsaron la desvinculación de Bloch.

Con la reapertura de la causa, fuentes calificadas indicaron que las autoridades esperan que haya un cambio en el posicionamiento de los decanos. La sesión del Consejo Superior que definirá el futuro de Bloch será el 28 de noviembre a las 17 en la sede del Rectorado. Por primera vez, será pública, aunque de alguna manera siempre lo fueron. Las reiteradas filtraciones de información son una demostración de eso. Hay expectativa sobre el debate. Sobre todo porque sobrevuela la idea de que los jefes de las facultades cambiarán el voto en detrimento del decano de Exactas. De ser así, el pedido de destitución llegará a la Asamblea Universitaria (compuesta por todos los consejeros -superiores y directivos- de la Unsj) y estará a un paso de quedar afuera de la institución, lo que será un hecho inédito para la casa de estudios.

Las movidas mediáticas están a la orden. El portal de noticias 0264 publicó unos supuestos chats que estarían contenidos en el sumario contra Bloch.

Supuestamente, la mujer le pidió al decano "un favor enorme (…) que me des la posibilidad de ser parte de tu gabinete. Sería una excelente oportunidad de realizar tantas cosas. No te voy a defraudar ni te arrepentirás (…) ¡Dame esa oportunidad! Es la última que me queda mientras estés vos. Y también antes de jubilarme. Yo sé que se puede. Sólo tenés que querer. Sos quién conduce la Facultad. No es la forma ni el medio para hacer tal solicitud. Te pido MIL DISCULPAS POR ESTO. Pero no me quedó otra opción. ¡POR FAVOR! Consideralo".

Luego de eso, Bloch la llamó y le hizo una propuesta de índole sexual. "Todavía estoy shockeada con la conversación de ayer. No soy mojigata ni tonta ni mucho menos, simplemente, nunca me imaginé que podías tomar a mal o con otro sentido, no sé, mis abrazos… ¡Por Dios! Te juro que siempre fueron con todo el cariño y con todo el respeto que te tengo, pero no me imaginé que pudiese pasar algo más (…) Me quedé mal y sigo mal. No fue mi intención bajo ningún punto vista mezclar las cosas. Siempre he hablado con vos con toda la confianza y con todo el cariño que te tengo, pero por sobre todas las cosas con mucho respeto", habría contestado vía WhatsApp la denunciante.

Todo indica que los decanos cambiarán el sentido de su voto. Sin embargo, desde la oposición señalaron que los titulares de las facultades "van a decir que ellos pidieron ampliación de dictamen porque era lo que se había pedido en su momento y el Consejo Superior no lo consideró. Pero cambiar la postura no lo va a beneficiar en nada. Es una posición ambivalente". En ese sentido, el dictamen no va a decir ni más ni menos que lo que se dijo en su momento. Van a perder credibilidad. Lo que hagan, si creen que se van a limpiar, no lo veo".

Hay presiones de parte del rector, Tadeo Berenguer. "Parte de nuestro Consejo Superior ha tomado una determinación que colisiona con la política pública de la defensa de género, sin violencia y sin discriminación. Ha caído en tremendas contradicciones e incoherencias", dijo en el Congreso Nacional de Políticas Públicas, que organiza el Frente Patria Grande en la Unsj, y remarcó que "gracias a Dios, las nuevas generaciones dejan de lado los compromisos y las incoherencias" porque el estamento estudiantil votó, en pleno, a favor de destituir a Bloch.