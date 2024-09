La reacción a la candidatura de Uñac al PJ Nacional; el silencio de la UCR San Juan; y la foto Peluc-Aballay

A última hora del sábado, una noticia del portal La Política Online recorrió los WhatsApp de la dirigencia y los medios de comunicación de San Juan. Aparentemente, un grupo de senadores -no identificado- promueve la candidatura de Sergio Uñac a la presidencia del Partido Justicialista nacional. "Cerca de Uñac reconocieron que el exgobernador abrió una oficina en Buenos Aires y viene teniendo reuniones con distintos sectores", dijeron las fuentes al medio dedicado sólo a la política. ¿Cómo reaccionó el peronismo sanjuanino? En líneas generales, sin entusiasmo. "Es la Romina Rosas del escenario nacional", acotó un dirigente, en off, a Tiempo.

"Ricardo, compañero, amigo y ejemplo para el peronismo. Hemos venido de casi todas las provincias a acompañar este día histórico para La Rioja y para el país. Cuando hay un gobierno nacional que se borra y deserta, las provincias se unen y se acompañan", dijo Kicillof en la sanción de la reforma constitucional de La Rioja, en agosto. Sin embargo, la simpatía del bonaerense le cuesta las dudas de la expresidenta, Cristina Kichner. Quintela está a la espera de una reunión con CFK para que no lo vete como candidato. Busca seguir vivo y aseguró tener el OK de cinco provincias.

En San Juan, aparecieron pasacalles bancando al dirigente riojano. En una movida rápida, los operadores de Quintela en la provincia pusieron los pasacalles en los puentes de la avenida Circunvalación. Desde La Rioja enviaron un mensaje para hacer el despligue al igual que sucedió en Córdoba y Buenos Aires. El riojano tiene vínculos con la dirigencia sanjuanina e incluso visitó el Partido Justicialista local en mayo, en la previa a la lista única entre Sergio Uñac y José Luis Gioja.

Hubo devolución de gentilezas. Los intendentes que responden a Uñac asistieron a la jura de la nueva Constitución Provincial de La Rioja. Estuvieron: el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el intendente de Ullum, David Domínguez; el exintendente de San Martín, Cristian Andino; el parlamentario del Mercosur por San Juan, Matías Sotomayor; la senadora camporista Celeste Giménez. También asisitió el referente de Fabián Gramajo, Julio Godoy. Quintela encontró respaldo en San Juan. Pero ahora la cuestión podría cambiar si se confirma que el Uñac va por la presidencia del PJ nacional.

La reacción local no fue de las mejores. Sin ir más lejos, uno de los dirigentes que orbita el uñaquismo comparó a Uñac con la performance de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, en la interna del justicialismo provincial. Amagó varias veces, tuvo un discurso disruptivo, pero finalmente quedó en nada y teminó como congresal de la lista única que sellaron Uñac y Gioja. En los grupos de WhatsApp la noticia ni siquiera generó aplausos. Un exintendente, de peso en el peronismo, que fue consultado por este diario ni siquiera estaba al tanto del tema. Dijo que recibió el mensaje, pero no averiguó con sus contactos nacionales.

No obstante, según La Política Online, la candidatura de Uñac es muy probable porque los senadores no quieren que un gobernador sea el presidente del PJ. Aseguraron que eso les otorga ventaja en la campaña presidencial del 2027 y que no sería deseable. El sanjuanino estaría acompañado por la catamarqueña Lucía Corpacci, una preferida de CFK. De modo que la fórmula puede tener la bendición de la expresidenta.

Hay algo que es cierto. Uñac tiene buen vínculo con el denominado peronismo federal y con el kirchnerismo. Durante sus gestiones como gobernador estuvo en permanente contacto con sus colegas y sonó más de una vez para dar el salto nacional. En tanto, uno de sus últimos actos electorales fue darle el segundo lugar en la lista al Senado a la entonces desconocida Celeste Giménez. Uñac respondió al pedido del exministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, que estaba a cargo de sumar legisladores para La Cámpora. Mostró que podía trabajar con ambos bandos justicialistas. La única crítica de peso que puede recibir es que perdió la provincia en el 2023, en contraposición a Quintela, que ganó.

Por otro lado, en un cambio abrupto de temática, pero en línea con la política sanjuanina, la Unión Cívica Radical eligió el silencio. No sobre Uñac, no tendría sentido, sino sobre el voto de los diputado nacionales para confirmar el veto de Javier Milei al aumento a las jubilaciones. Los radicales locales no quisieron hablar con la prensa del tema. Consta en acta que el presidente del partido en la provincia, Eduardo Castro, fue invitado a un programa televisivo después de la votación en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero, tanto él como la legisladora provincial y sucesora Alejandra Leonardo, prefirieron no ir a los medios de comunicación.

El que también votó a favor del veto fue el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. Naturalmente, era un voto cantado. Una vez que llegó a la provincia tuvo una reunión con el intendente de Pocito, Fabián Aballay, que también es vicepresidente segundo del PJ sanjuanino. El jefe comunal se tomó una foto con el líder libertario y la envió a los medios de comunicación para que sepa.

El obtetivo: "Avanzar en las gestiones administrativas para el traspaso de las tierras que albergan las estaciones de ferrocarril en el departamento. Actualmente estas tierras son propiedad del gobierno nacional y su transferencia es esencial para avanzar en los trabajos de restauración y preservación que se están llevando a cabo en colaboración con la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino". Obviamente, hablaron de política, aunque no trascendió.