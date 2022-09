La RAE criticó a Alberto Fernández por el uso del lenguaje inclusivo: ¿qué dijo el Gobierno?

albertto.jpg

En más de una oportunidad, distintos funcionarios de Gobierno, entre ellos la propia Cerruti, manifestaron su preocupación por los discursos de odio enunciados por dirigentes opositores y recuperados por miembros radicalizados de la sociedad.

"El Presidente entiende que, sea cual sea la responsabilidad penal del magnicidio, tenemos que replantearnos como sociedad si vamos a seguir en esta senda en la cual un sector de la sociedad cree que no merece vivir en la sociedad. Es algo que sucede en todo el mundo, que sucede con el crecimiento de grupos neonazis en Europa, que lo ha planteado Merkel, diciendo cuál es el límite y hasta donde tenemos que tolerar y el límite son los discursos de odio. El límite de la tolerancia, decía Habermas, es el intolerante y es algo que esta sociedad debe empezar a practicar", subrayó la portavoz durante la habitual conferencia de prensa de los jueves.

La polémica con el lenguaje inclusivo surgió a raíz de la enunciación que utilizó el jefe de Estado ante estudiantes del conurbano, a quienes saludó como "chicas, chicos y chiques" en un acto de entrega de mil notebooks, en el marco del programa Conectar Igualdad. A su parte, un usuario de Twitter le consultó a la RAE por el uso del término, e inmediatamente la institución corrigió al mandatario.

"#RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos", explicó la RAE.

No es la primera vez que Alberto Fernández hace uso del lenguaje inclusivo, fuertemente cuestionado, incluso prohibido en las escuelas porteñas por una resolución dictada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Producto del debate generado por la decisión a cargo de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el Presidente se manifestó en favor del uso de la "e", el "@" y/o la "x".

"Me gusta que Horacio (Pietragalla) use el lenguaje inclusivo. No es un problema de idioma, es un problema para que todes se sientan incluides. ¿Está bien así?", ironizó durante el acto de lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos en junio.