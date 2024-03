La pulseada por el sello de Javier Milei entre una sanjuanina y el dúo Marra-Lemoine

Ramiro Marra no para de recibir malas noticias luego del triunfo de Javier Milei. Pese al impulso del broker a La Libertad Avanza, mantiene una interna con El Jefe, la hermana del Presidente, Karina Milei. No sólo no ocupó puestos relevantes en el Gabinete, sino que durante la semana que pasó, quedó afuera de la Jefatura del bloque en la Legislatura porteña. En su lugar pusieron a una excamporista cercana a Cristina Kirchner. Ahora, Marra está enfrentado con una sanjuanina, la fundadora del Partido Libertario Nacional, Yolanda Agüero.

De hecho, el Partido Libertario de San Juan es el primero de todo el país. Por eso, la sede central y administrativa está ubicada en la provincia cuyana. En tanto, la proyección nacional tendrá el OK de la Justicia Electoral en los próximos días.

En enero, Marra anunció la noticia en un Congreso al que asistieron un puñado de dirigentes de sólo cinco provincias. El porteño -quien en campaña hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad sugirió que los adolescentes vean porno como método para la educación sexual- dijo que los objetivos del partido están en defender las ideas libertarias y apoyar a Milei.

Es un partido de alto contenido simbólico para la estructura de La Libertad Avanza: el Presidente llegó a la Casa Rosada como afiliado. Y tendrá aún más relevancia cuando adquiera un estado nacional porque tendrá la capacidad de disputar una eventual interna por la presidencia dentro del frente. Podrá poner candidatos propios.

De acuerdo a la excandidata a la Gobernación de San Juan por el sublema Libertarios, "en agosto del 2023 en San Juan se fundó el Partido Libertario de orden nacional junto a los distritos de Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes y San Juan". Es decir, la conformación está hecha. Durante la semana, el actual presidente del partido, Nicolás Emma, visitó la provincia para continuar con la planificación del desembarco en La Rioja, Tucumán y la Patagonia.

Emma es abogado, libertario de primera hora y ocupa la banca que dejó vacante Milei en la Cámara de Diputados de la Nación. Es el presidente del Partido Libertario hasta el año que viene, cuando la sanjuanina tomará el mando. Si bien es el partido del Milei, incluso líder honorífico, los libertarios más puristas tienen ciertas diferencias que comentan puertas adentro. "El primer presidente libertario lo vamos a tener en el 2027", dijo Agüero a Tiempo.

La excandidata, también abogada, explicó que Milei no puede designar a alguien como presidente del partido, que esas son prácticas de otras fuerzas políticas. Aclaró que la movida de Marra es un gesto para catapultarse a la Casa Rosada. Pero no surtió efecto. El Jefe intervino y empezó a reducir sus áreas de influencia. Agüero celebró la decisión de apartarlo del la jefatura del bloque en la Legislatura porteña y ahora aseguró: "Javier no designó a nadie. No lo dijo nunca. Marra miente en todo, es un fraude total".

Agüero marcó que "el Partido Libertario Nacional nace desde el interior del país" y apuntó contra las dirigencias de las provincias centralistas "sometidas por Marra": Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Además, buscó aclarar que ni Marra ni la influencer Lilia Lemoine son siquiera afiliados. "Ella dice que es la vicepresidenta y es mentira", aseveró.

Lemoine y Agüero tienen una enfrentamiento de larga data. Hubo agresiones físicas en la Peatonal durante la primera visita del ahora jefe de Estado. La instagramer -con 154.000 seguidores- la empujó al grito de “ella no es libertaria”. En ese momento, este diario reflejó la noticia: una señora, que estaba cerca, increpó a la joven asesora de Milei y le reclamó por su actitud. En el video que se viralizó en Tik Tok, Lemoine vio que la estaban filmando e intentó quitarle el celular. En eso, Agüero interfiere y se pone entre ambas mujeres. “Es cuando trata de golpearme a mí. Viene un policía y la saca”, dijo la dirigente el 5 de noviembre del 2022. “Después viene otro muchacho y me toma del hombro, me apretaba e iba a llegar hasta el cuello, entonces le sujeté fuerte el brazo. No lo ataqué”, describió la sanjuanina.