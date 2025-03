La Presidenta de la Corte de San Juan no quiso responder cuánto gana un cortista: "No acepto que se cuestione cuánto se gana"

"Me parece que no es una pregunta pertinente, porque si es por eso deberíamos preguntarnos cuánto gana cada uno de los funcionarios públicos de todos los poderes", respondió García Nieto en declaraciones a Radio Sarmiento.

En este contexto, la Presidenta de la Corte continuó con su respuesta: "El sueldo que yo gano en cualquier momento se lo puedo mostrar, me parece impertinente la pregunta, creo que es correr el foco de la discusión en el salario si es poco o mucho, comparativamente, que poner en valor lo que se hace o no se hace. No acepto que se cuestione cuanto se gana, no acepto que se cuestione cuanto gana un fiscal que arriesga si vida, por ejemplo".

Cabe recordar que García Nieto asumió como Presidenta de la Corte hace menos de dos semanas, y ya acumula dos polémicas en su haber. La primera fue cuando anunció la intención de eliminar la Feria Judicial. Se trata del periodo de receso que tienen todos los tribunales del país que sucede durante enero -cuando se suspenden los plazos procesales- y al que pueden sumarse 15 días de receso invernal en julio, siempre y cuando cumpla con dos requisitos: no se deje de prestar el servicio de justicia y el organismo no tenga trabajo atrasado. La idea es que los trabajadores de la Justicia se tomen vacaciones tal cual se lleva adelante en el Ejecutivo y que, además, deban pedir permiso para tomarse licencia. Por ahora, esta es una idea que está siendo consulta a todos los actores que conforman el Poder Judicial.