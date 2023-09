La polémica entre la UCR y el macrismo se mete en la universidad

“Vamos a votar, pero en mi caso votaré para que quede nulo. La verdad que los tres candidatos (Massa, Milei y Bullrich) se han ido muy a la derecha. Tengo amigos del peronismo y les pasa lo mismo con Massa”, confesó.

“Va a ser difícil. Nos pasa como en 2019. No nos sentimos representados. Los cierres (de alianzas) a nivel nacional se dieron entre muy pocas personas, entre algunos radicales y algunos del PRO. A los radicales de cepa no nos representa Bullrich. Hay algunos que son orgánicos y no les queda otra que apoyar, pero seamos sinceros, Patricia no representa un solo ideal del radicalismo”, insistió.

El secretario de Prensa de Franja Morada, Román Escobedo, dio contexto a la declaración de Bessone: “Ella claramente atentó hace un tiempo, fue en contra de la Universidad Pública de La Pampa, de eso no tenemos que olvidarnos, y me parece que el radicalismo pampeano tampoco tiene que ser rehén de estas cuestiones”.

Pero desde la agrupación de Franja Morada de la facultad de Veterinarias de La Pampa cruzaron a la conducción provincial. En un comunicado, apuntaron que “estamos en total desacuerdo respecto a las declaraciones realizadas por el secretario de nuestra regional, Marcelo Bessone, ya que en ningún momento fuimos consultados o informados tan siquiera respecto a esto”.

“Como integrantes que conformamos esta agrupación manifestamos nuestro pleno respaldo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y Luis Petri como así también a cada uno de los integrantes provinciales de la lista”, agregaron.

“También estamos evaluando la posibilidad de pedir la renuncia del secretario de la Regional respecto a los modos claramente expresados de su manejo para con nosotros siendo que en más de una oportunidad no somos consultados o tenidos en cuenta para determinadas acciones”, revelaron.

La interna universitaria, que se estaría dando en otras jurisdicciones nacionales, viene a secundar la polémica entre dirigentes nacionales de la UCR con Mauricio Macri, quien los acusó de “contagiarse de populismo” por dar quórum para tratar en diputados la modificación del Impuesto a las Ganancias.

Gerardo Morales ironizó acerca de que también es contagioso “el liberalismo extremo”, por el coqueteo de Macri con Milei, y Emiliano Yacobitti apuntó que “hace tiempo que Macri le falta el respeto a la UCR”.