La oposición no perdonó a Sergio Massa por el 6% de inflación: les parece poco

Otros reconocieron el 6% como válido, al tiempo que destacaron que no hay nada que festejar, ya que el número, a pesar de ser mas bajo que el de mayo, sigue siendo alarmante.

La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, tuiteó: “Ministro de Economía Sergio Massa: escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad. Dedíquese a combatir la inflación, que ya es del 115,6 % en el último año. Deje de hacer campaña sucia”.

Dedíquese a combatir la inflación, que ya es del 115,6 % en el último año. Deje de hacer campaña sucia. pic.twitter.com/aHX7nCDarN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 13, 2023

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, analizó en un extenso posteo: “El gobierno festeja una inflación punta del 6%, la que implica viajar a un 100% anual. Puesto en contexto le contamos al Rey de la Casta (STM) que en Chile la inflación de del mes de julio fue negativa -0,2%, en Paraguay -0,3% en Brasil -0,08% y en Uruguay -0,46%”.

Puesto en contexto le contamos al Rey de la Casta (STM) que en Chile la inflación de del mes de julio fue negativa -0,2%,en Paraguay -0,3% en Brasil -0,08% y en Uruguay -0,46%.

Además, acorde… https://t.co/pA2SAQWtv6 — Javier Milei (@JMilei) July 13, 2023

José Luis Espert, un dirigente que suele expresarse de forma irónica en redes sociales, armó toda una performance con una colaboradora que le informaba lo publicado por el INDEC. El breve video termina con un “Sergito, contate otro”.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, integrantes de una de las fórmulas PRO-UCR de juntos por el Cambio, también castigaron a Massa.

El intendente porteño escribió: “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes. Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”. De paso, avisó que “mañana voy a presentarles propuestas concretas, que preparamos con nuestro equipo económico, para poner en marcha desde el 10 de diciembre y podamos vivir más tranquilos”.

Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año.… pic.twitter.com/phAvdC5c2Q — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 13, 2023

Gerardo Morales por su parte, preguntó: “¿Va a explicar @SergioMassa cómo piensa solucionar esta inflación asfixiante? ¡Si es uno de los grandes responsables de este desastre! Aprovechan cada día que pasa para seguir llevando al pueblo argentino a la ruina y, encima, pretenden que los voten. En diciembre le ponemos fin”.