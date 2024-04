La misteriosa cuenta en X de "Fans de Videla": ¿La creó Victoria Villarruel?

En la red social X, apareció “Fans de Videla”, una lista creada por la cuenta oficial de Victoria Villarruel , donde se “recuerda” al ex presidente de facto de la última dictadura militar argentina Jorge Rafael Videla .

Si bien existe la posibilidad de que su perfil haya sido hackeado, debido a que no tiene ninguna protección particular por pertenecer a un funcionario de alto rango, por el momento, no habría signos de ello ni denuncias en ese sentido.