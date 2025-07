La metáfora de Martín sobre las candidaturas; el pase de un exuñaquista al team Miodowsky; y el elogio de Daniela a Gioja

En los pasillos de la Legislatura no hubo ninguna sorpresa ante la especulación de Martín candidato. El Vicegobernador tuvo una charla con sus colaboradores más cercanos en el edificio anexo al Palacio legislativo. Según pudo reconstruir este medio, el exintendente de Rivadavia -segundo hombre más fuerte del partido Producción y Trabajo- dio una metáfora futbolística sobre el perfil del candidato que encabece la lista para octubre. "Esto es como en el Mundial. No podemos poner suplentes en las Eliminatorias y poner a los titulares recién en el Mundial. Es un riesgo porque capaz con esos jugadores ni llegamos al Mundial", habría expresado ante su círculo íntimo.

¿La frase significa que sea candidato? No, pero sí significa que Martín considera que hay que poner a jugar a los titulares en las Eliminatorios (elecciones legislativas) para asegurarse un buen resultado e ingresar al Mundial en las generales del 2027. La pelota, para continuar con la terminología futbolística que usa el Vicegobernador, la tiene el gobernador Marcelo Orrego. Por ahora, la alternativa Martín existe en las encuestas. La dirigencia peronista de Jáchal alertó sobre las mediciones de una encuestadora. No tienen los datos duros respecto a los niveles de conocimiento o imagen, sólo tuvieron acceso al formulario. Es un hecho que el Vice está en las encuestas oficiales. Antes figuraba en las justicialistas nada más. Orrego decidirá. Quizá las opciones más valiosas estén entre Martín y Kanki, como es conocido el intendente de Santa Lucía.

Naturalmente, la estrategia macro del Gobernador es la provincialización de las elecciones. Probablemente - o no- sea un razonamiento de la cúpula orreguista que tenga una correlación con el pensamiento del consultor político Maximiliano Aguiar, quien dice desde años que las elecciones nacionales de medio término son "las más locales de todas". Lo explicó en el programa de streaming del periodista Gastón Sugo y luego lo compartió en sus redes sociales personales. "Las lógicas locales juegan mucho más fuerte. No tenés una sola figura nacional en la boleta, tenés todas figuras provinciales. Son 24 elecciones simultáneas. No hay un solo candidato que se repita", dijo. Además, es válido agregar que el oficialismo no tiene una línea con una fuerza nacional. Distinto es el caso del peronismo y de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el caso del Partido Justicialista sanjuanino no es distinto al que sucede en el resto del país. Prima la fragmentación de sectores incluso ante un posible consenso por los candidatos. El ejemplo más claro es la Provincia de Buenos Aires. Los tres espacios que componen Fuerza Patria -el kirchnerismo, el Frente Renovador y el novel kicillofismo- pactaron listas únicas en las secciones electorales para los comicios provinciales del 7 de septiembre. ¿Unidad? Para nada. La noche del cierre de listas el gobernador Axel Kicillof armó una lista paralela por las dudas. Dudó de la buena fe de La Cámpora y de la muñeca del excandidato a presidente Sergio Massa. Finalmente no tuvo que usar esa nómina, pero dio cuenta de la escasa sensación de confianza en territorio más peronista de la Argentina.

En San Juan, hubo escasa participación en el acto de conmemoración del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Como todos los años, hubo vigilia organizada por la Juventud Peronista y después un acto formal que realizan las cuatro Juntas Departamentales de la Capital. En ambos eventos partidarios, que tuvieron lugar en la Plaza Evita en Concepción, menguó la cantidad de dirigentes y militantes respecto a años anteriores. Según pudo verse, acudieron tres intendentes -Carlos Munisaga (Rawson), Daniela Rodríguez (Chimbas) y Matías Espejo (Jáchal). Dieron discursos sobre la figura de Eva y también hablaron de las dificultades de gestionar el presente. Resaltó la presencia del tres veces gobernador José Luis Gioja. Así lo hizo notar la jefa comunal de Chimbas. "Qué grato es verte acá. Es el único gobernador mandato cumplido que nos acompaña. Algunos van a decir que es favoritismo, pero no. Es cariño y respeto por alguien que nos gobernó durante muchos años", dijo.

image

El exgobernador dio una breve discurso y señaló con la vehemencia que lo caracteriza que el peronismo tiene que poner en juego una "lista única" que tenga "renovación, pero sin tirar viejos por la ventana".

En otro orden de cosas, la rosca llegó a Rivadavia. Un exalfil comunicacional del sector de Sergio Uñac durante su último mandato como gobernador pegó el salto y trabajará con el intendente Sergio Miodowsky. El agente de prensa Fernando Gutiérrez, de dilatada trayectoria institucional y periodística, acompañará a Lucas Martín, el jefe de Comunicación de la Municipalidad. Gutiérrez tuvo un rol importante en la campaña peronista en Rivadavia en el 2023. Movió los hilos a favor del exsecretario de Ambiente, Francisco Guevara. Ahora pasó al otro bando.