La Justicia volteó a Bravo en el Partido Bloquista y abrió un complejo panorama electoral

Rueda hizo la movida durante el periodo de exposición de listas. Es decir, se anticipó al momento de las impugnaciones. Por eso, el apoderado de la lista de Bravo, César Porto Maradona hizo lo propio e impugnó al oficialismo. Desde el team del apellido ilustre contestó Maradona que es "ridiculez" este tipo de movidas.

"Supuestamente es por falta de avales, pero no es así. Las planillas de avales vienen de los departamentos. Fueron por duplicado, cada afiliado firmaba una planilla para el departamento y otra para el Comité Central", agregó. Incluso manifestó que Bravo presentó más firmas que el resto: la base son 556 y hubo 900.

Porto Maradona hizo una réplica e impugnó la lista de Rueda y compañía. A modo de ejemplo, la presentación en la Junta Electoral señaló: "Los avales de la planilla 1° 2, 3 , 5 y 6ta se nota que la lista que se avala no tiene los mismos trazos ni color de lapicera, con lo cual se colocó en forma posterior engañando a los afiliados en cuanto a la lista que avalan ergo no son válidos, de los avales presentados la planilla 8 se encuentra adulterada y denota que fue presentada para un departamental y no el central que tienen una lapicera negra y no azul como lo es en todos los vales, que se ha llenado en forma posterior violentando la voluntad de los afiliados, no computables los avales". Ahora queda esperar a ver qué define la Junta.

Tras conocer decisión judicial, el apoderado de Bravo comentó que "veremos qué resolución toma la Junta Electoral mañana por, supuestamente, los mismos defectos que tenemos nosotros, que es el tema de los avales. Seguramente, como es adicta a ellos, va a sacar una resolución favorable a ellos. Iremos a la Justicia para que el juez aplique exactamente la misma resolución judicial que se tomó con nosotros". En una palabra, si Rago Gallo se rige por la misma lógica, dará de baja también la lista de Rueda. Es decir, no hay candidatos para la renovación bloquista.

Se sabrá este jueves qué pasa con la Junta. En ese momento, la lista de Bravo apelará o no. De tener resultados similares a los actuales, ambas listas se caerán. Hay que esperar.